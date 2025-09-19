Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

Qui dit première journée de Ligue des Champions dit première équipe de la semaine une fois toutes les rencontres disputées. L'UEFA a dévoilé les joueurs retenus ce vendredi en fin d'après-midi. Un Diable Rouge figure dans la "TOTW".

Il s'agit d'Hans Vanaken. Auteur d'une prestation XXL dans la victoire des Blauw en Zwart face à l'AS Monaco (4-1), le milieu offensif brugeois peut se targuer de figurer dans la première "TOTW" de la saison 2025/2026 dans la plus prestigieuse des compétitions.

Face au club monégasque, le Diable Rouge a inscrit une jolie reprise de volée mais a également délivré une passe décisive pour Nicolò Tresoldi sur le premier but de la rencontre. À noter qu'il est resté sur le terrain lors de l'intégralité du match. Le seul point qui ternit quelque peu sa prestation est le carton jaune qu'il a reçu.



L'équipe complète

Dans l'équipe de la semaine, il n’y a cependant aucun autre brugeois et il n'y a pas non plus d'Unioniste. Le portier choisi est Geronimo Rulli (OM). En défense, on retrouve Virgil van Dijk (Liverpool), Derrick Luckassen (Paphos FC), Marcos Llorente (Atlético Madrid) et Youssoupha Mbodji (Slavia Prague).

Au milieu, il y a Hans Vanaken et Pedro Bicalho (Qarabag). Sur le côté droit, Francisco Trincão (Sporting) et à gauche Marcus Rashford (FC Barcelone). Les deux buteurs choisis sont Marcus Thuram (Inter Milan) ainsi qu'Harry Kane (Bayern).

La prochaine journée de Ligue des Champions se déroulera le mardi 30 septembre ainsi que le mercredi 1er octobre. De jolies affiches seront au rendez-vous avec notamment un alléchant FC Barcelone-PSG.