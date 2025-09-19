"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise
Photo: © photonews

Monaco a explosé en vol au Club de Bruges. Les médias français n'ont pas manqué de reconnaître la supériorité des Blauw en Zwart.

On l'a déjà assez répété : avec ses problèmes d'avion et son arrivée vers 13h sur le sol belge, l'AS Monaco a vécu une préparation très difficile. Pas suffisant toutefois pour expliquer le naufrage collectif des visiteurs, dépassés dans tous les compartiments du jeu.

"Après une telle prestation, autant aller droit au but : la campagne de Monaco en Ligue des champions pouvait difficilement plus mal commencer cette saison", écrit L'Équipe, qui s'inquiète des 17 tirs "dont au moins la moitié d'occasions nettes" subis rien qu'en première mi-temps. C'est qu'en Ligue des Champions, les Monégasques n'avaient plus concédé trois buts en une mi-temps depuis 2018 et la défaite 0-4 contre...le Club de Bruges.

"C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

Monaco a pris le bouillon

"Bruges met Monaco en slip" titre de son côté So Foot, avec un clin d'oeil taquin aux problèmes d'air conditionné de leur avion. "On peut se retrouver en caleçon sur un tarmac le mercredi et paraître un peu plus ridicule le lendemain sur un terrain de foot", écrivent-ils sans pitié, constatant que "Nordin Jackers n’avait pas prévu de jouer et qu'il n’a pas non plus eu grand-chose à faire".

Même topo pour RMC Sport : "Apathique et dominée par l’engagement du Club de Bruges tout au long de la rencontre, submergée par les vagues incessantes des Blauw & Zwart, l’ASM n’a jamais réussi à inverser la tendance, malgré de nombreux changements".

Le seul point positif pointé par les médias français ? Le premier but d'Ansu Fati sous nouvelles couleurs. Une bien maigre éclaircie avant de défier des adversaires tels que Manchester City, le Real Madrid, Tottenham ou la Juventus.

