Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

L'AS Monaco a encaissé un sérieux revers à Bruges. L'entraîneur Adi Hütter était particulièrement clair dans son analyse d'après match. "C'était une lourde défaite, une victoire absolument méritée pour Club de Bruges. Notre prestation n'était pas au niveau de la Ligue des Champions."

Il a poursuivi sur le même ton. "Nous avons perdu presque tous les duels sur le terrain et n’étions pas bien organisés", soupira Hütter, résigné en conférence de presse. L’entraîneur autrichien a reconnu qu’un moment précis aurait peut-être pu changer le cours du match.

"Le penalty aurait pu changer la rencontre, mais honnêtement : le Club aurait pu marquer bien plus durant cette première période. Nous pouvions nous estimer heureux que le score soit resté à 3-0. Nos supporters méritent des excuses, cela ne doit plus jamais se reproduire."



Monaco ne cherche pas d’excuses et reconnaît la supériorité du Club

Hütter a refusé de prendre la préparation perturbée comme excuse. Les Monégasques, en raison d'un problème de climatisation dans leur avion, ne se sont envolés qu'en fin de matinée pour la Venise du Nord.

"Ce n’était pas la meilleure préparation, mais nous sommes des professionnels. Les joueurs ont dormi chez eux, la semaine dernière nous avons fait pareil à Auxerre. Cela arrive parfois dans le football. Le point positif, c’est qu’Ansu Fati a fait ses débuts et que Filip Köhn (le gardien, auteur de nombreux arrêts en première période) a atteint le niveau de la Ligue des Champions. Tous les autres joueurs étaient en dessous."

L’entraîneur n’a pas caché sa reconnaissance pour la performance du Club de Bruges. "Bruges était meilleur à tous les niveaux sur le terrain. Nous n’avons presque rien réussi. Ils avaient l’intensité, les duels et l’efficacité."

Le Directeur Général de Monaco s'est présenté en zone mixte

La situation était tendue dans les rangs de Monaco, à tel point que le Directeur Général du club, Thiago Scuro, a dû intervenir dans la zone mixte pour calmer les esprits des journalistes présents. Il y a quelques jours, il estimait encore que les Monégasques devaient se battre pour le top 8 en Ligue des champions.

"J’ai été un peu choqué par notre performance, notamment en première période. Le score aurait même pu être encore plus sévère. Je tiens à m’excuser auprès de nos supporters car ce match ne représente pas ce qu’est l’AS Monaco."

Enfin, Hütter a répondu à la question de savoir si les équipes belges sont sous-estimées à l'étranger. "Non, absolument pas. À côté des Diables rouges, ils ont des équipes fantastiques. Le Club de Bruges a presque toujours été en Ligue des champions ces dernières années et a atteint les huitièmes de finale la saison dernière. Cela en dit long", a-t-il conclu.