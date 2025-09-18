Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Plusieurs personnalités comme Ruud Vormer, Gaëtan Englebert, Philippe Vandewalle et Mats Rits sont présentes dans les tribunes du Jan Breydel pour soutenir le Club de Bruges contre l'AS Monaco, ce jeudi soir.

Le Club de Bruges dispute ce jeudi soir son premier match de la phase principale de la Ligue des Champions, au Jan Breydelstadion, face à l’AS Monaco.

Pour l’occasion, plusieurs invités de marque sont présents en tribunes. Parmi eux, des anciens du duel de 1988 entre les Blauw & Zwart et les Monégasques, à commencer par Philippe Vandewalle et Jan Ceulemans.



Mats Rits, Ruud Vormer, Philippe Vandewalle et Gaëtan Englebert dans les tribunes

D’autres figures du football belge ont également fait le déplacement, comme Philippe Clément, Mats Rits, Ruud Vormer ou encore Gaëtan Englebert, aujourd’hui entraîneur du RFC Liège.

Les participants de la rencontre de 1988 ont été conviés par le président Bart Verhaeghe à un repas d’avant-match, tandis que d’anciens joueurs du club comme Rits, aujourd'hui sur une voie de garage à Anderlecht sont venus, de leur propre initiative, soutenir leurs anciennes couleurs sur la scène européenne.

Le Club de Bruges espère que ce soutien précieux lui donnera l’élan nécessaire pour s’imposer face à Monaco. Après dix minutes de jeu, le score reste vierge (0-0), Christos Tzolis ayant manqué la première grosse occasion de la rencontre, et Mignolet ayant arrêté le penalty d'Akliouche.