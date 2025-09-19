Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

Simon Mignolet a dû céder sa place lors du match entre le Club de Bruges et l'AS Monaco ce jeudi. Son visage ne présageait pas forcément une bonne nouvelle. On en sait désormais plus.

Selon Sporza, il souffre d'une déchirure aux adducteurs. Il devra donc rester en tribunes lors des prochaines rencontres des Blauw en Zwart.

La période exacte de son indisponibilité n'est pas encore officiellement connue, mais il devrait être absent plusieurs mois. Une mauvaise nouvelle pour Nicky Hayen qui comptait bien l'utiliser en semaine.



Lire aussi… Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

En effet, une rotation avait été instaurée. Nordin Jackers était désigné comme gardien titulaire le week-end, tandis que Simon Mignolet gardait les cages lors des rencontres en semaine. Le portier de 28 ans devrait désormais disputer tous les matchs en attendant le retour de son coéquipier.

Un ascenseur émotionnel

Simon Mignolet a vécu un véritable ascenseur émotionnel face à Monaco. Alors qu'il a arrêté un penalty monégasque, quelques instants après il a dû céder sa place sur blessure. Heureusement pour lui et ses coéquipiers, le score a finalement été favorable à son équipe (4-1).

Ce dimanche, le Club de Bruges recevra le STVV. Les Brugeois espèrent bien s'imposer après leur défaite en championnat contre la RAAL la semaine dernière (1-0).