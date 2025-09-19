🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

Eric Dier a réagi à notre micro après la défaite de l'AS Monaco contre le Club de Bruges sur le score de 4-1 : les Blauw en Zwart étaient supérieurs aux Monégasques ce jeudi soir.

Le joueur est évidemment déçu : "Je pense qu’après un match, c’est toujours très difficile d’analyser à chaud, surtout un match comme celui-ci. C’est compliqué d’avoir les idées claires juste après. Évidemment, nous n’étions pas du tout satisfaits."

"Et oui, ils méritaient de gagner," pointe-t-il. "Le résultat est clair. Il faut garder la tête froide et ne pas s’apitoyer sur notre sort. Ne pas pointer les autres du doigt, mais plutôt se regarder soi-même et réfléchir. C’est tout ce qu’on peut faire dans un moment comme celui-là."



Il faut aussi reconnaître que l’adversaire a fait un très bon match

Les Monégasques devront faire sans Denis Zakaria, une véritable tuile pour le club français ? L’international ne veut pas justifier le résultat par cette absence : "Ce n’est pas une fin, et ce n’est pas une question d’individualités. C’est le football. Tout le monde a des blessés et ce n’est pas une excuse. J’ai confiance en chaque joueur. C’est ça le football : malheureusement, il y a des blessures. Personne n’est content quand un joueur se blesse, mais voilà, ce n’est pas une excuse."

"On a eu ce penalty en transition. On a eu quelques bonnes transitions dans les 10-15 premières minutes. Mais eux aussi étaient solides, bien organisés, avec des idées claires sur la manière de relancer depuis l’arrière, et de bonnes solutions. Donc oui, c’était difficile de les arrêter. Évidemment, on peut faire beaucoup mieux. Mais il faut aussi reconnaître que l’adversaire a fait un très bon match."

"Mais évidemment, nous ne sommes pas satisfaits. Je voudrais aussi présenter mes excuses aux supporters qui ont fait le déplacement aujourd’hui. Ils font un énorme effort pour venir nous encourager, donc merci à eux, et désolé," conclut-il.