🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

Passeur décisif à une reprise, Carlos Forbs a été l'un des artisans de la victoire du Club de Bruges face à l'AS Monaco (4-1). Il s'est exprimé à notre micro après la rencontre.

Le Portugais est clair, les Blauw en Zwart étaient au-dessus des Monégasques : "Nous avons été de loin la meilleure équipe ce soir. Nous savions qu’il fallait avoir un bon plan de jeu, et ça a fonctionné. Donc tout le mérite revient à nous et au staff également."

Alors que le score était toujours de 0-0, Simon Mignolet a stoppé un penalty en première période, l'ailier salue son coéquipier : "C’était un superbe arrêt de Simon, et ça nous a donné encore plus de confiance. Son arrêt nous a donné un coup de boost supplémentaire."



Aujourd’hui, on était vraiment à notre niveau

La semaine dernière, le Club de Bruges s'est incliné contre La Louvière. Quelles sont les différences entre le Bruges d’aujourd’hui et celui qui a perdu la semaine dernière ? "Aujourd’hui, nous avons mis beaucoup plus d’intensité et cela s’est vu sur le terrain. Mais il faut appliquer ça à chaque match si on veut bien faire. On prend match par match. Chaque rencontre est différente. Mais aujourd’hui, on était vraiment à notre niveau. Chaque match est difficile, rien n’est jamais simple. Mais quand on est à notre meilleur niveau, on peut en mettre trois ou quatre, comme on l’a fait aujourd’hui, ou comme contre les Rangers. On doit continuer comme ça."

Il n'est pas surpris par les prestations des cadres de l'équipe : "Non. Parce qu’ils le montrent chaque jour à l’entraînement. Donc ça ne me surprend pas de les voir sortir de telles performances en match."

"Suite à la défaite le week-end, on devait changer notre manière de jouer, surtout dans un grand match comme celui-ci. Et c’est exactement ce qu’on a fait aujourd’hui. Dans un club comme Bruges, on doit bien jouer chaque semaine. C’est une leçon pour la suite de la saison à 100%. On apprend de ces défaites, et aujourd’hui on a montré ce qu’on voulait faire à chaque match."

C’est un bon transfert pour moi

Le joueur fraîchement arrivé ne regrette actuellement pas son transfert : "Oui, c’est un bon transfert pour moi. Mais je dois rester concentré, garder la tête dans le jeu, continuer à travailler dur et à faire mon travail."

"Quand je vois le classement, avec des clubs comme le Real Madrid, est-ce que je prends une capture d'écran pour garder ça ? Non, non. Comme je l’ai dit, je prends match par match. C’est ma façon d’avancer et c’est aussi la mentalité du groupe."

Dimanche, le Club de Bruges recevra le STVV. Comment l'équipe de Nicky Hayen abordera cette rencontre ? "On ne change rien. On essaiera de jouer de la même façon et de gagner, surtout à domicile. On aura besoin de ces trois points. Je serai frais pour ce match ? Oui, bien sûr. On va bien récupérer, profiter de ce soir, se reposer demain et repartir ce week-end."