"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

"Dix sur dix !" Nicky Hayen n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé de noter la première mi-temps de son équipe. Sous la conduite d'un Hans Vanaken une fois de plus impressionnant, le Club de Bruges a littéralement écrasé Monaco. Hayen, toutefois, émet une réserve concernant son capitaine.

Nicky Hayen est apparu avec un large sourire lors de sa conférence de presse, après la gifle infligée par le Club de Bruges à l'AS Monaco. Un contraste frappant avec samedi dernier, lorsqu’il avait dû expliquer, visiblement contrarié, la mauvaise prestation de son équipe sur le terrain de La Louvière.

Cette mauvaise performance semble encore exister dans l'esprit des Blauw & Zwart, puisque Hayen y est revenu en évoquant la démonstration de Vanaken face aux Monégasques. "C’était le jour et la nuit par rapport à ce qu’il a montré samedi", a déclaré l’entraîneur brugeois.



Lire aussi… Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

"L’énergie et la passion avec lesquelles il joue sont exemplaires pour tout le monde. C’est du “leading by example”. Même sa manière de marquer est de grande classe. Mais… il faut faire ça semaine après semaine, pas seulement ce soir."

Trop suffisant à La Louvière, Hans Vanaken ?

Avec 11 buts et 4 passes décisives en 51 matchs de Ligue des Champions, la réputation du milieu de terrain brugeois de 33 ans ne cesse de grandir. Et pourtant, Hayen semble vouloir le stimuler encore davantage. "Hans va-t-il encore me surprendre ? Pas vraiment, tout le monde sait maintenant ce qu’il peut faire. À La Louvière, c’était insuffisant et nous le lui avons dit", a-t-il insisté.

La frustration liée à cette défaite chez le promu reste palpable. Mais aborder ce genre de discussion avec l’inamovible Vanaken n’est pas forcément simple pour un coach. "Vous connaissez Hans. Il ne sert à rien d’avoir des dialogues interminables avec lui. C’est dit, et c’est réglé", a conclu Nicky Hayen.