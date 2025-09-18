Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

Le Club de Bruges a vécu une superbe soirée de Ligue des Champions contre l'AS Monaco. Cela n'a pas empêché Raphael Onyedika de se montrer très frustré lors de sa sortie, à dix minutes du terme.

Quelle soirée pour le Club de Bruges ! Les joueurs de Nicky Hayen ont donné une véritable leçon de football à l'AS Monaco ce jeudi soir (4-1). Au milieu de terrain, Raphael Onyedika, buteur, a livré une prestation cinq étoiles, même si la fin de soirée s'est moins bien terminée pour le Nigérian.

Son remplacement par Lynnt Audoor à la 81e minute l'a visiblement beaucoup frustré, et il ne l'a pas caché en regagnant le banc.



Lire aussi… 🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

Raphael Onyedika rapidement remis en place par Nicky Hayen

Raphael Onyedika a quitté le terrain le visage particulièrement fermé, sans faire de signe aux supporters du Club de Bruges qui scandaient son nom. Il a croisé Lynnt Audoor, mais l'a à peine regardé et ne lui a pas serré la main.

Un détail qui pourrait paraître insignifiant, mais qui a directement retenu l'attention… et celle de Nicky Hayen également. L'entraîneur du Club de Bruges est allé trouver Onyedika, qui était en train de retirer ses chaussettes et son ruban sur le banc.

Nicky Hayen s'est avancé résolument vers son milieu de terrain et lui a adressé une brève mais vive réprimande. Le T1 n'a visiblement pas apprécié le comportement de son joueur lors d'une soirée pourtant très positive pour les Blauw & Zwart. Le message semble toutefois être passé, et cet événement ne devrait devenir qu'une petite anecdote dans cette superbe soirée de Ligue des champions pour le Club de Bruges.