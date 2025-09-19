🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

Le Club de Bruges s'est occasionné une petite frayeur avec un penalty concédé après dix minutes de jeu, mais a largement dominé l'AS Monaco ce jeudi soir. Dans la zone mixte du Jan Breydelstadion, Kyriani Sabbe était évidemment très satisfait.

Le Club de Bruges a livré une prestation presque parfaite ce jeudi soir contre l’AS Monaco. Tout a pourtant rapidement failli basculer vers un scénario plus défavorable pour les Blauw & Zwart, puisque Simon Mignolet a concédé un penalty après dix minutes de jeu, avant de le sauver.

Après la partie, Kyriani Sabbe se réjouissait de cette performance collective à notre micro. "On a bien joué. C'était dommage avec le penalty, mais on a marqué de beaux buts par la suite et c'est devenu un match facile. On ne pensait pas un tel scénario avant le match, mais c'est grâce à nous, car nous avons joué un très bon match."



De quoi peut rêver le Club de Bruges en Ligue des Champions ?

Qualifié de justesse pour la suite de la compétition la saison dernière, le Club de Bruges a, comme l’Union Saint-Gilloise il y a deux jours, débuté de la meilleure des manières cette Ligue des Champions. Kyriani Sabbe ne veut pas fixer de limites, mais souhaite continuer à montrer en Europe que, selon lui, Bruges est la meilleure équipe de Belgique.

"C'est difficile de parler des ambitions, c'est la Ligue des Champions. On peut encore gagner des matchs contre de grandes équipes, on va voir. On veut être le meilleur club belge et le montrer sur la scène européenne également, on doit continuer de la sorte."

La prestation des Brugeois était, en tout cas, d’un incroyable contraste avec la défaite du week-end dernier sur la pelouse de la RAAL. Difficile d’expliquer une telle différence, avoue Kyriani Sabbe pour conclure.

"Ce n'est pas évident. C'était difficile de jouer à La Louvière, on le savait et on a vraiment mal joué. C'était peut-être un problème de concentration, on ne sait pas et on pense déjà au match contre Saint-Trond."