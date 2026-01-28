Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

Suis FC Bruges - Marseille en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
Date: 28/01/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel
Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Bruges
| Commentaire
Photo: © photonews

Le Club de Bruges reçoit l'Olympique de Marseille ce mardi soir pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une qualification pour les barrages est en jeu.

Les Blauw en Zwart peuvent toujours se qualifier pour le prochain tour de la compétition, mais pour cela il faudra absolument s'imposer, un match nul risque probablement d'être trop court. En cas de succès ou même de nul (ndlr : la qualification serait toujours possible mais très peu probable), les Brugeois devront espérer des résultats positifs en leur faveur dans les autres rencontres afin que leur billet pour les barrages soit validé.

Le Club de Bruges compte actuellement sept unités dans la phase de ligue. En cas de victoire, les hommes d'Ivan Leko dépasseraient Marseille, qui comptabilise neuf unités à une journée de la fin. Si les Blauw en Zwart remportent ce match, ils auront dix points au compteur. La saison dernière, ils s'étaient qualifiés en terminant 24e (la dernière place qualificative) avec onze points. La barre pourrait cependant être plus basse cette fois-ci.

Deux incertitudes côté brugeois

Le doute plane toujours concernant le portier qui sera dans les cages. "Il y aura un gardien entre les perches. Lequel ? Je dois encore en discuter avec les gars", a expliqué l'entraîneur, Ivan Leko, en conférence de presse ce mardi. La question est de savoir si Simon Mignolet reprendra sa place dans les cages ou si Nordin Jackers sera aligné.

Il y a également un autre point d'interrogation, c'est la présence ou non de Chrístos Tzólis. Récemment blessé au dos, le Grec s'est bien entraîné ce mardi, mais reste incertain. Mamadou Diakhon, qui a montré de belles choses récemment, pourrait le remplacer.


Le coup d'envoi de ce match sera donné à 21h00, comme toutes les rencontres de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

