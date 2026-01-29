Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?
Photo: © photonews

Suite au but d'Anatoliy Trubin dans les derniers instants, l'Olympique de Marseille a été éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite face au Club de Bruges. La faute à... la non-titularisation d'Arthur Vermeeren ?

Comme attendu, c’est dans les tous derniers instants de la soirée que s’est jouée la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, ce mercredi.

Lourdement battu au Club de Bruges (3-0), l’Olympique de Marseille aurait terminé à la 24ᵉ place sans le but d’Anatoliy Trubin, gardien de Benfica, dans les ultimes secondes face au Real Madrid.

Vingt-cinquièmes au final, les Phocéens n’ont engrangé que neuf points dans la compétition, grâce à trois victoires décrochées contre l’Ajax Amsterdam, Newcastle et l’Union Saint-Gilloise.

Roberto De Zerbi n'aurait pas dû se passer d'Arthur Vermeeren

Trois victoires qui ont eu un dénominateur commun : Arthur Vermeeren, titulaire dans chacune de ces trois rencontres ainsi que face au Sporting Portugal, où l’OM menait 0-1 à la mi-temps avant qu’Emerson ne soit exclu et que Vermeeren ne fasse les frais du changement tactique, avec une défaite 2-1 des Marseillais au final.

Dans cette Ligue des Champions, Marseille a donc remporté ses trois matchs et menait à la mi-temps du quatrième avec Arthur Vermeeren sur la pelouse, mais a été battu lorsque le jeune milieu de terrain belge est resté sur le banc. Une gestion étonnante de son entraîneur, Roberto De Zerbi, qui ne le fait plus jouer depuis son exclusion contre Nantes début janvier.

Lire aussi… Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

FC Bruges
Marseille
Arthur Vermeeren

