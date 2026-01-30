"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair
Photo: © photonews

Hans Vanaken était ravi après la qualification de Bruges pour les barrages de la Ligue des champions. Le Brugeois rêve désormais de réaliser le meilleur parcours possible avec le Club de Bruges.

Le Club de Bruges jouait avec le couteau sous la gorge face à l'OM, puisqu’il devait s’imposer pour encore accrocher le top 24 en Ligue des champions. Avec une nette victoire 3-0, les Blauw en Zwart se sont montrés convaincants.

Au final, le Club de Bruges termine à la 19e place de la phase de ligue et fait donc nettement mieux que la 24e place de la saison dernière. "C’est toujours beau de pouvoir conclure à domicile", a confié Hans Vanaken après la rencontre.

"Il y a encore deux semaines, on parlait de crise, mais c’est comme ça dans un grand club. Quand tu perds deux matches de suite, ce mot revient vite. Aujourd’hui, nous avons bien réagi."

Hans Vanaken se projette déjà en Ligue des champions

Sur le match en lui-même, Vanaken n’avait pas grand-chose à expliquer : "Ces deux buts rapides nous donnent beaucoup de confiance. Comme ils devaient se découvrir, nous pouvions jouer en transition. Le 3-0 aurait même pu tomber plus tôt."


En barrages, le Club de Bruges affrontera l’Atlético Madrid. "Quelle que soit l’équipe, nous n’aurons rien à perdre et nous pourrons peut-être, comme la saison dernière, espérer passer encore un tour", rêve déjà le milieu de terrain.

