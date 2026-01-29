Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

Andreas Schjelderup était dans les petits papiers du Club de Bruges. Mais l'attaquant norvégien du Benfica ne viendra pas.

De Benfica à Bruges, il n'y avait déjà qu'un pas ce mercredi puisque c'est grâce à la large victoire des Blauw & Zwart contre l'OM que le club lisboète, en l'emportant 4-2 face au Real Madrid dans un scénario fou, a pu se hisser en barrages de la Ligue des Champions.

Une "connexion" fortuite qui aurait pu se concrétiser en termes de transferts aussi, puisque le Club de Bruges suivait de très près un excédentaire du Benfica : Andreas Schjelderup (21 ans). Cette saison, le Norvégien est plus souvent réserviste que titulaire, et a disputé 26 matchs pour 4 buts toutes compétitions confondues.

Schjelderup ne signera pas à Bruges

Bruges était prêt à faire des folies pour le joueur estimé à 14 millions d'euros sur Transfermarkt : les Blauw & Zwart avaient soumis une offre de 11 millions assortie de 3 millions de bonus. Benfica demandait 15 millions d'euros.

Schjelderup rimane al @SLBenfica dopo la doppietta contro il Real Madrid: i portoghesi hanno intenzione di proporre un rinnovo all'esterno. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 29, 2026

Coup du sort pour le FC Bruges, cependant. Lors de ce fameux match de Champions League ce mercredi, Schjelderup a disputé son match-référence pour Benfica, avec deux buts inscrits. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club portugais a réagi immédiatement et Andreas Schjelderup se serait vu proposer une prolongation de contrat.



C'est le deuxième transfert tombant à l'eau cet hiver pour Bruges. Les discussions étaient en effet bien entamées avec le FC Metz concernant Sadibou Sané, défenseur central estimé à 6 millions d'euros. Mais le staff brugeois a finalement décidé de ne pas donner suite à la piste, jugée trop onéreuse.