Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas
Alors que Joel Ordoñez n'a pas encore quitté le FC Bruges, le Club sait tout de même qu'il doit préparer l'avenir et la succession de l'Equatorien. Mais la piste n°1 ne semble plus d'actualité.

Encore hauteur d'un gros match ce mercredi face à Marseille, Joel Ordoñez va quitter le Club de Bruges, si pas cet hiver, en tout cas l'été prochain. Les Blauw & Zwart vont remplir les caisses, mais perdront un véritable pilier qui ne sera pas facile à remplacer.

Depuis quelques jours, un nom était cité pour venir renforcer la défense brugeoise : celui de Sadibou Sané (21 ans), joueur du FC Metz. Des discussions étaient en cours entre le club de Ligue 1 et Bruges, avec un accord jugé proche pour une somme d'environ 6 millions d'euros.

Sané jugé insuffisant par le Club de Bruges

Mais Sacha Tavolieri, qui avait initialement évoqué ce dossier, nous informe désormais d'un retournement de situation. En effet, après une discussion avec le staff, la direction du Club de Bruges aurait fait volte-face : pour un tel montant, il semblerait que le profil de Sadibou Sané ne soit pas considéré comme convaincant.

Il faut dire que cette saison, Sané n'a disputé que 9 matchs de Ligue 1. Sous contrat à Metz jusqu'en 2027, il est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt. 

Lire aussi… L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !
Arrivé en Europe en 2023, Sadibou Sané reste un joueur d'avenir qui a notamment prouvé sa capacité à marquer (2 buts en 9 matchs cette saison en Ligue 1). Mais pour remplacer un cadre tel que Joel Ordoñez, il pourrait ne pas - encore - faire l'affaire.

