"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

Le Club de Bruges s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions en venant à bout de l'OM sur le score de 3-0. Ivan Leko s'est présenté en conférence de presse après la rencontre avec le sentiment du devoir accompli.

L'entraîneur est fier : "Nous avons montré que nous pouvions être forts et courageux contre un adversaire qui, sur le papier, est meilleur que nous. Je suis très fier. C'est une soirée importante pour nous et pour le football belge."

Une qualification qui lui permet de regagner du crédit suite aux critiques des dernières semaines, notamment après les défaites contre Charleroi en Coupe et le RAAL La Louvière en championnat ? "Après deux défaites, je ne pense pas être un mauvais entraîneur. Après cette victoire, je ne suis pas non plus devenu Guardiola."

"Je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir comment ça marche. Il faut apprendre de ses défaites, rester humble et continuer à travailler après de grandes victoires", a-t-il poursuivi.

Un Aleksandar Stanković des grands soirs

Double passeur décisif et buteur, Aleksandar Stanković a réalisé un match grandiose. Ivan Leko n'a pas hésité à le saluer : "C'est un garçon fantastique, l'un des plus grands professionnels que j'aie jamais vus."

"On sait tous qu'il est un excellent joueur (...) De mon expérience, les plus grands sont aussi les plus modestes. Si Stanković poursuit sur cette lancée, je suis persuadé qu'il mènera une belle carrière. C'est agréable de travailler avec lui."