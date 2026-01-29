Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges

Marseille s'est présenté au coup d'envoi du match face à Bruges sans un seul Français dans le onze.

Avant de subir une humiliation totale (3-0) face au Club de Bruges et de prendre la porte dès la phase de ligue en raison du but de Benfica à la 90e+8, l'Olympique de Marseille était déjà rentré dans l'histoire de la Champions League, ce mercredi au Jan Breydel.

Pas un seul Français dans le onze de l'OM

En effet, Roberto De Zerbi avait aligné un onze composé à 100% de joueurs étrangers. Pas un seul joueur "local" sur le terrain : c'était une première dans l'histoire de la compétition, rapporte le quotidien français L'Equipe.

Le seul joueur français du groupe phocéen était Darryl Bakola, qui n'est pas monté au jeu.

Cela restera un détail, cependant, quand on le compare à l'ampleur incroyable du désastre qui s'ensuivra pour l'OM.

C'est en effet un but du gardien de Benfica, Anatolyi Trubin, à la dernière seconde du match face au Real Madrid, qui a coûté la qualification à Marseille.