Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges

Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Marseille s'est présenté au coup d'envoi du match face à Bruges sans un seul Français dans le onze.

Avant de subir une humiliation totale (3-0) face au Club de Bruges et de prendre la porte dès la phase de ligue en raison du but de Benfica à la 90e+8, l'Olympique de Marseille était déjà rentré dans l'histoire de la Champions League, ce mercredi au Jan Breydel.

Pas un seul Français dans le onze de l'OM 

En effet, Roberto De Zerbi avait aligné un onze composé à 100% de joueurs étrangers. Pas un seul joueur "local" sur le terrain : c'était une première dans l'histoire de la compétition, rapporte le quotidien français L'Equipe. 

Le seul joueur français du groupe phocéen était Darryl Bakola, qui n'est pas monté au jeu. 

Cela restera un détail, cependant, quand on le compare à l'ampleur incroyable du désastre qui s'ensuivra pour l'OM.

Lire aussi… Le Club de Bruges à la lutte avec trois grands clubs italiens pour un grand talent défensif ?
C'est en effet un but du gardien de Benfica, Anatolyi Trubin, à la dernière seconde du match face au Real Madrid, qui a coûté la qualification à Marseille.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Marseille

Plus de news

Le Club de Bruges à la lutte avec trois grands clubs italiens pour un grand talent défensif ?

Le Club de Bruges à la lutte avec trois grands clubs italiens pour un grand talent défensif ?

19:30
Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Utkus - Ashimeru - Sahabo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Utkus - Ashimeru - Sahabo

20:00
Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

20:00
Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

13:20
"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

13:00
Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte" Réaction

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

12:00
"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges Réaction

"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

11:00
"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots Réaction

"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots

10:40
Anderlecht s'y retrouve aussi : le transfert que toute la RAAL attendait est enfin officiel !

Anderlecht s'y retrouve aussi : le transfert que toute la RAAL attendait est enfin officiel !

19:00
Accord trouvé avec l'AEK Athènes ! Le premier départ de l'hiver se précise au Standard

Accord trouvé avec l'AEK Athènes ! Le premier départ de l'hiver se précise au Standard

18:20
Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

09:00
Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

18:00
Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

12:20
Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

15:00
Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

17:00
1
Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

16:40
"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

15:20
La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

16:20
Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

16:00
Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

15:40
Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

06:00
La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

11:20
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges Interview

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

23:53
2
Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

13:40
Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

14:20
Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

14:40
1
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

22:57
C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

14:00
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté Réaction

"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

11:40
10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

12:40
Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

10:00
Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

10:20
🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

09:30
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 3-0 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 4-1 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Inter
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved