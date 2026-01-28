Interview "C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges
Carlos Forbs était évidemment ravi après la qualification du Club de Bruges pour les barrages de la Ligue des champions, suite au succès 3-0 des Blauw en Zwart contre l'OM. Il s'est présenté à notre micro.

S'il ne s'est pas montré décisif, le Portugais a été virevoltant et s'est projeté de nombreuses fois vers l'avant. L'ailier a cependant mis en avant la performance collective. "Je pense que tout le monde a tout donné aujourd’hui", a-t-il souligné. "On savait à quel point ce match était important, comme une vraie finale de coupe pour nous. Et je crois que tout le monde a fait un très bon match."

"Ce que celz représente pour moi cette qualification pour le tour suivant ? Je suis très heureux. C’est la première fois de ma carrière que je vis quelque chose comme ça, avec les gars. Je me sens vraiment chez moi ici, donc je suis juste très heureux pour toute l’équipe."

Bruges a rapidement mené par deux buts d’écart. À la 11e minute de jeu, les Blauw en Zwart menaient déjà 2-0. Un scénario idéal ? "On savait que ce serait un match difficile, mais on savait aussi qu’il fallait commencer fort, avec de l’intensité. C’est ce qu’on a fait. Quand le premier but est rentré, puis le deuxième, on a compris qu’on pouvait le faire. Il ne restait plus qu’à tenir jusqu’à la fin, et c’est ce qu’on a fait." 

Un stade en ébullition

Il s'est aussi exprimé à propos de l'ambiance : "C’était fou. Nos supporters sont incroyables, surtout lors de soirées comme celle-là. Ils ont été là du début à la fin."

Bruges a souvent été irrégulier en Europe par le passé, en loupant le coche. Mais récemment, les Brugeois ont enchaîné de bons résultats en atteignant notamment les 1/8e de finale la saison dernière et ici en se qualifiant pour les barrages. "Cela montre simplement que le travail paie", a pointé Carlos Forbs. "Ce qui s’est passé avant appartient au passé, maintenant on est concentrés sur le présent. Je suis juste heureux d’avoir pu aider mes coéquipiers à atteindre cet objectif."

Une préférence concernant l'adversaire en barrages ?  

Concernant l'équipe qu'il aimerait affronter en barrages, l'ailier n'a pas de préférence : "Honnêtement, je n’ai pas d’équipe en tête. Peu importe l’adversaire, on prendra match après match."

"Est-ce que je vais bien dormir ? Bien sûr ! On va bien dormir, et ensuite se concentrer sur le match du week-end", conclut-il.

