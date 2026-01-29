Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

Aleksandar Stankovic réalise une saison qui ouvre des portes... mais en ferme également. Du côté du Club de Bruges, son dernier match contre Marseille restera dans les mémoires : dominant, mature, décisif, et avec un but à la clé. Une performance qui ne passe pas inaperçue, surtout à Milan.

Alors que le Club de Bruges profite pleinement de ses performances, l’Inter suit la situation de près. Le club où Stankovic a été formé, où son nom continue de peser, et où une clause de rachat a été soigneusement intégrée à son contrat. L’été dernier, Bruges semblait avoir réalisé un coup intelligent, mais il se pourrait que ce ne soit qu’une étape.

L'Inter peut récupérer Stankovic pour 23 millions d'euros l'été prochain

Stankovic n’a que 20 ans, mais joue comme s’il évoluait au plus haut niveau depuis plusieurs années. Il lit rapidement le jeu, se montre exigeant dans la récupération du ballon et allie intensité et vision du jeu. En Ligue des Champions, ces qualités ressortent encore plus nettement.

La Gazzetta dello Sport a rappelé cette semaine à quel point l’Inter suit attentivement son développement. Le club sait qu’il faudra sortir le chéquier pour le récupérer, et il est désormais très clair pourquoi il a été ferme lors des négociations. Une option de rachat de 23 millions après une saison, et de 25 millions après deux ans, représente une somme importante, mais sa valeur marchande devrait rapidement atteindre ce niveau.

Pour le Club de Bruges, Stankovic représente à la fois une bénédiction et une menace. Sportivement, il est une véritable plus-value, un pivot autour duquel le jeu s’articule. Financièrement, le club semble assuré d’un bénéfice, mais sur le plan sportif, une éventuelle perte pourrait être lourde à gérer, surtout que les départs d’Onyedika et d’Ordonez semblent quasi certains. Cela signifierait que le cœur de l’équipe devrait être largement reconstruit.

Ivan Leko prédit un grand avenir à Stankovic

Le scénario dans lequel l’Inter activerait la clause de rachat apparaît comme probable. Stankovic correspond parfaitement au profil d’un milieu moderne à l’italienne, et son lien avec le club n’a jamais disparu. Il ne joue pas seulement pour lui-même, mais aussi avec une vision pour l’avenir.



Que son séjour à Bruges ne dure qu’une seule saison n’est donc pas une conclusion exagérée. Au contraire, tout laisse penser que c’est le moment où les grands clubs frappent à la porte. L’Inter a, de surcroît, l’avantage de pouvoir faire le premier pas.

Pour Bruges, il existe aussi la possibilité que Stankovic décide de rester encore un an. Selon nos informations, le milieu serbe, fils d’un père célèbre, se sent bien en Venise du Nord. Mais Ivan Leko l’avait déjà souligné hier : "C’est l’un des plus grands professionnels que j’ai jamais vus et un joueur qui a un très bel avenir devant lui", a déclaré l’ancien milieu de terrain. Leko en connaît un rayon sur le sujet. Mais combien de temps pourra-t-il encore profiter de son talent au Club de Bruges ?