L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges a commis une énorme bourde en félicitant l'OM sur un écran géant pour sa qualification pour les barrages, qui n'a finalement pas eu lieu, après un but en fin de match, d'Anatoliï Troubine, le gardien de Benfica, contre le Real.

L’OM pensait obtenir sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions malgré sa défaite face au Club de Bruges (3-0) ce mercredi soir. Alors que toutes les rencontres étaient en train de se terminer, les Marseillais figuraient toujours en 24e position, dernière place qualificative pour les barrages.

Le Club de Bruges a alors affiché un message félicitant le club : "Félicitations pour la qualification, Olympique de Marseille". Ce message a été posté à 23h00, mais les Blauw en Zwart n’ont pas pensé que les choses pouvaient encore évoluer en défaveur des Phocéens.

Résultat, trois minutes plus tard, le portier lisboète Anatoliï Troubine a inscrit le but du 4-2 contre le Real pour Benfica (90+8e) et a permis à son équipe de se qualifier en prenant la dernière place qualificative grâce à un meilleur goal-average que l’OM. Un scénario totalement dingue que certains n’auraient même pas osé imaginer dans les scénarios catastrophe les plus fous pour l’Olympique de Marseille.

Une bonne intention

Ce message diffusé par Bruges partait d’une bonne intention, mais finalement, c’est une énorme gaffe dont beaucoup de supporters marseillais se souviendront. Les 1 500 supporters ayant fait le déplacement ont certainement eu du mal à encaisser cela.

Lire aussi… Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas
Le Club de Bruges, de son côté, a bien validé son billet grâce à son succès 3-0 (19e place). Les Blauw en Zwart affronteront soit l’Atlético Madrid, soit la Juventus lors du prochain tour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Marseille

Plus de news

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges Interview

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

23:53
2
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

22:57
De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

08:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01

08:00
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

23:30
Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

22:53
Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

22:00
L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

22:40
Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

22:00
Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

21:40
La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

21:20
Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

21:00
L'Union aura forcé le respect jusqu'au bout : David Hubert tire le bilan de la campagne

L'Union aura forcé le respect jusqu'au bout : David Hubert tire le bilan de la campagne

00:22
À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

17:30
Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

20:30
John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

20:00
Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

19:30
Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

18:40
Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

19:00
Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

18:00
Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

18:20
De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

17:00
Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

11:40
Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

16:30
🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

28/01
Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

16:00
Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

15:40
2
Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

15:20
Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

15:00
"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 3-0 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 4-1 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Inter
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved