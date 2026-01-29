L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

Le Club de Bruges a commis une énorme bourde en félicitant l'OM sur un écran géant pour sa qualification pour les barrages, qui n'a finalement pas eu lieu, après un but en fin de match, d'Anatoliï Troubine, le gardien de Benfica, contre le Real.

L’OM pensait obtenir sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions malgré sa défaite face au Club de Bruges (3-0) ce mercredi soir. Alors que toutes les rencontres étaient en train de se terminer, les Marseillais figuraient toujours en 24e position, dernière place qualificative pour les barrages.

Le Club de Bruges a alors affiché un message félicitant le club : "Félicitations pour la qualification, Olympique de Marseille". Ce message a été posté à 23h00, mais les Blauw en Zwart n’ont pas pensé que les choses pouvaient encore évoluer en défaveur des Phocéens.

Résultat, trois minutes plus tard, le portier lisboète Anatoliï Troubine a inscrit le but du 4-2 contre le Real pour Benfica (90+8e) et a permis à son équipe de se qualifier en prenant la dernière place qualificative grâce à un meilleur goal-average que l’OM. Un scénario totalement dingue que certains n’auraient même pas osé imaginer dans les scénarios catastrophe les plus fous pour l’Olympique de Marseille.

Une bonne intention

Ce message diffusé par Bruges partait d’une bonne intention, mais finalement, c’est une énorme gaffe dont beaucoup de supporters marseillais se souviendront. Les 1 500 supporters ayant fait le déplacement ont certainement eu du mal à encaisser cela.

Lire aussi… Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas ›

Le Club de Bruges, de son côté, a bien validé son billet grâce à son succès 3-0 (19e place). Les Blauw en Zwart affronteront soit l’Atlético Madrid, soit la Juventus lors du prochain tour.