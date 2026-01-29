Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

Roberto De Zerbi s'est montré véritablement déçu en conférence de presse suite à l'élimination de l'OM de la Ligue des champions ce mercredi soir. Il a notamment évoqué un sentiment de honte.

Roberto De Zerbi est clair, les Marseillais ne méritaient pas mieux face à Bruges (3-0) : "Selon moi, on devait perdre. On savait, on a vu en analysant Bruges qu’ils étaient très forts. Ils ont marqué deux buts et on a commencé à jouer après, mais on n’a pas réussi à marquer. On a perdu logiquement."

"Je n’ai pas encore parlé avec les joueurs. C’est une élimination très moche, difficile à accepter, mais il faut le faire. On ne peut pas commencer un match historique comme ça. Ce n’est pas possible. Il faut en être conscient. Il faut trouver le pourquoi… Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d’expérience sur le terrain."

Qu’est-ce qui lui fait le plus mal après cette élimination ? "Je ne sais pas. Je ne connais pas la réaction de mes joueurs, je ne sais pas quoi faire. C’est vraiment dur et très mauvais pour tout le monde. On savait que Bruges était fort, mais quand même… Je ne sais pas si ça peut conditionner la suite de notre saison. Je n’ai pas encore vu les joueurs, je suis sorti fâché. Même qualifié, je n’aurais pas été content."

Un sentiment de honte

"Le manque de constance de mes joueurs est normal dans un club qui n’est pas constant", a-t-il souligné. "Je pense avoir raison, mais je ne peux pas nous défendre. C’est trop évident. C’est ma responsabilité, mais je ne suis pas le seul à pouvoir mettre les choses en place. En treize ans, je n’ai jamais vécu ça. C’est très lourd, très mauvais, nous n’avons pas d’excuses."

La connexion entre les supporters et le club s’est-elle fragilisée après une telle défaite ? "Si on joue comme ça, c’est normal de perdre la connexion avec les tifosi. Si quelqu’un vient à Marseille sans savoir ce que cela signifie, si on ne connaît pas l’histoire, on ne peut pas jouer pour l’OM. C’est pour cela que j’ai honte."