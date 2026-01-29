"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

Le Club de Bruges a infligé une claque à l'Olympique de Marseille ce mercredi soir en Ligue des Champions. Dans la presse française, deux Brugeois sont couverts de louanges.

L’Olympique de Marseille a été éliminé de la Ligue des Champions après sa lourde défaite au Club de Bruges et le but du portier de Benfica, Trubin, dans les dernières secondes, qui a envoyé l’OM à la 25ᵉ place de la phase de ligue.

La presse française s’est logiquement montrée impitoyable envers les Phocéens, qui avaient encore tout en main avant ce déplacement en Venise du Nord. Alors que Marseille "a été complètement submergé par Bruges en début de rencontre", écrit L’Équipe, un Blauw & Zwart a retenu toute l’attention : Simon Mignolet. "Lorsque l’OM a tenté de revenir, il s’est heurté à un Mignolet infranchissable", ajoute le quotidien.

"Le gardien du Club de Bruges a maintenu son équipe aux commandes grâce à d’excellents arrêts face à des joueurs comme Mason Greenwood et Geoffrey Kondogbia. Avec neuf parades, il a joué un rôle clé dans la victoire de Bruges", poursuit L’Équipe.

Simon Mignolet et Mamadou Diakhon ont marqué la presse française

Du côté du Parisien, on constate que Marseille a été surpris dès les premières minutes à Bruges et n’a jamais été en mesure de revenir. "À la place, l’OM a continué de s’enfoncer. La défense, une fois de plus débordée, n’a pas su contenir le jeu rapide et combiné du Club. Romeo Vermant a bénéficié d’un espace trop important pour conclure d’une frappe croisée, en utilisant le poteau."

Comme L’Équipe, Le Figaro a mis en lumière la performance de certains Brugeois, et c’est surtout Mamadou Diakhon qui a impressionné. "Un joueur débordant d’énergie, qui a fait vivre un véritable calvaire à la défense de Marseille."



"Pendant plus d’une heure, l’ailier français a été étincelant. Il est devenu un véritable poison pour un adversaire qui laissait de plus en plus d’espace. Par ses nombreuses touches de balle et ses incessantes poussées vers l’avant, il a fait vivre un véritable cauchemar à la défense marseillaise. Vingt minutes avant la fin du match, Diakhon a été remplacé sous les applaudissements mérités du stade Jan Breydel", poursuit Le Figaro, qui a également salué la prestation de Simon Mignolet.

"Il a livré une prestation de très haut niveau. Le gardien belge s’est imposé comme le héros de la soirée, réalisant pas moins de neuf arrêts lors d’une rencontre européenne intense. D’abord impérial sur les frappes lointaines de Mason Greenwood, il a ensuite élevé son niveau de jeu avec d’excellents arrêts sur des tentatives de joueurs comme Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang."