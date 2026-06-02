Date: 02/06/2026 18:00
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Stadion Rujevica

LIVE : La Belgique mène 1-0 contre la Croatie

Les Diables Rouges se préparent à disputer la Coupe du monde dans moins de deux semaines. Premier match amical contre la Croatie.

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Temps   77' 8" 
75
 VANAKEN N'A PAS PU CONVERTIR SA TÊTE
75
 LA BARRE POUR LA BELGIQUE CETTE FOIS.
73
 remplacé Jérémy Doku
remplaçant Matias Fernandez Pardo
73
 remplacé Charles De Ketelaere
remplaçant Romelu Lukaku
73
 Lukaku va monter en même temps que Pardo.
71
 remplacé Martin Baturina
remplaçant Nikola Vlašić
71
 remplacé Ivan Perisic
remplaçant Nikola Moro
71
 remplacé Petar Sucic
remplaçant Andrej Kramaric
71
 remplacé Josip Sutalo
remplaçant Kristijan Jakić

69
  Carte jaune pour Koni De Winter
69
 Garcia a changé de tactique. Seys est passé à gauche et Meunier à droite en défense.
68
 remplacé Nathan Ngoy
remplaçant Hans Vanaken
67
 remplacé Maxim De Cuyper
remplaçant Brandon Mechele
67
 remplacé Amadou Onana
remplaçant Joaquin Seys
67
 remplacé Alexis Saelemaekers
remplaçant Koni De Winter
67
 remplacé Kevin De Bruyne
remplaçant Thomas Meunier
67
 Cinq changements pour Rudi Garcia
67
 Romelu Lukaku s'échauffe !
64
Croatie - Belgique
63
 Contrairement à la première période, la deuxième est beaucoup plus intense.
62
  Carte jaune pour Ante Budimir
62
 LA BARRE !!!!!! BUDIMIR AVAIT BATTU COURTOIS
61
 Coup de coin pour la Croatie.
60
 remplacé Petar Musa
remplaçant Ante Budimir
60
 remplacé Dominik Livaković
remplaçant Dominik Kotarski
59
 remplacé Josko Gvardiol
remplaçant Marin Pongracic
59
 remplacé Josip Stanisic
remplaçant Marco Pasalic
59
 remplacé Luka Modric
remplaçant Mario Pasalic
58
 remplacé Mateo Kovacic
remplaçant Luka Sucic
56
Croatie - Belgique
52
 Doku fait du Doku. L'ailier a dribblé deux défenseurs et passé le ballon pour KDB. Le milieu de terrain n'a pas cadré sa frappe.
51
 Faute de Theate sur Kovacic. Le Croate était sous pression dans son camp.
49
  Carte jaune pour Charles De Ketelaere
47
 On reprend avec cette deuxième période. Pas de changement pour Garcia.


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+4
 Grosse contre-attaque des Diables. Saelemaekers récupère le ballon et s'appuie sur De Bruyne, qui lui remet dans la course. Malheureusement, la passe est un poil trop longue et l'action avorte.
42
  Carte jaune pour Martin Baturina
41
 Le portier belge a repoussé le tir de Luka Modric qui a tenté un extérieur du pied droit.
41
 QUEL ARRÊT DE COURTOIS !!!!!!
40
 Nouvelle frappe de Doku. Arrêté par le gardien.
39
 Jérémy Doku a tenté de dribbler sur le côté gauche, l'ailier a centré vers la surface et le ballon a heurté De Cuyper. Tielemans n'avait plus qu'à conclure.
38

But 		But de Youri Tielemans (Maxim De Cuyper)
38
 BUUUUUUUUUUUT DE NOTRE CAPITAINE TIELEMANS
32
Croatie - Belgique
30
 Le coup-franc de De Cuyper passe au dessus !
28
 Faute sur Doku !!!! Le Diable a été fauché juste en dehors de la surface.
24
 Pause fraîcheur...
23
 La Croatie fait tourner le ballon dans sa moitié de terrain.
19
 Faute sur Tielemans. La Belgique a eu très chaud avec les combinaisons de la Croatie.
17
Croatie - Belgique
14
 Pas encore d'intensité dans cette rencontre.
11
 Première grosse occasion de la Croatie. Modric a remonté le ballon jusqu'à la surface de Courtois. Petar a été servi, mais sa frappe passe au dessus de la barre.
10
 Pas de faute sur De Ketelaere ! L'avant centre a perdu son duel.
7
 Frappe de Doku. Facilement capté par le portier Croate
5
 Kevin De Bruyne a pressé le gardien et Livakovic a paniqué et mal dégagé le ballon.
3
 Dégagement un peu raté de Courtois. La Croatie met la pression.
1
 C'est le début de la rencontre.
1
 Croatie - Belgique: 0-0
17:59
 Bienvenue pour ce direct commenté !
"Il doit voir d'autres horizons" : Rudi Garcia change ses plans avec l'un de ses cadres

"Il doit voir d'autres horizons" : Rudi Garcia change ses plans avec l'un de ses cadres

18:00

Rudi Garcia a surpris tout le monde en alignant une défense à trois face à la Croatie. Le sélectionneur profite de ce match amical pour tester de nouvelles options.
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Croatie Croatie
Livaković Dominik 59' 6.8 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Gvardiol Josko 59' 6.7 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
Plus de stats
Vuskovic Luka 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 47/47 (100%)
Plus de stats
Sutalo Josip 71' 6.6 -
  • Précision des passes: 33/37 (89.2%)
Plus de stats
Perisic Ivan 71' 6.3 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
Plus de stats
Kovacic Mateo 58' 6.7 -
  • Précision des passes: 40/45 (88.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Modric Luka 58' 6.5 -
  • Précision des passes: 33/41 (80.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Stanisic Josip 59' 6.3 -
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Baturina Martin 71' 6.6 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sucic Petar 71' 6.2 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
Plus de stats
Musa Petar 58' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Pongracic Marin 31' 6.3 -
Plus de stats
Ćaleta-Car Duje 0'  
Moro Nikola 19' -
Budimir Ante 32' 6.3 -
Plus de stats
Pandur Ivor 0'  
Vlašić Nikola 19' -
Pasalic Mario 32' 6.3 -
Plus de stats
Jakić Kristijan 19' -
Fruk Toni 0'  
Matanovic Igor 0'  
Sucic Luka 32' 6.6 -
Plus de stats
Kramaric Andrej 19' -
Kotarski Dominik 31' 6.3 -
Plus de stats
Pasalic Marco 31' 6.3 -
Plus de stats
Erlic Martin 0'  
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 6.6 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/15 (33.3%)
Plus de stats
Theate Arthur 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 42/43 (97.7%)
Plus de stats
Onana Amadou 67' 7.2 -
  • Précision des passes: 42/43 (97.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 68' 7.3 -
  • Précision des passes: 24/25 (96%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim A 67' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Tielemans Youri 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Raskin Nicolas 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 67' 6.7 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
Plus de stats
Doku Jérémy 73' 7.4 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 67' 6.7 -
  • Précision des passes: 24/31 (77.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Ketelaere Charles 73' 6.8 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
Plus de stats
Banc
Mechele Brandon 23' -
Witsel Axel 0'  
Lukaku Romelu 17' -
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 23' -
De Winter Koni 23' -
Seys Joaquin 23' -
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 22' -
Castagne Timothy 0'  
Fernandez Pardo Matias 17' -
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Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Geannuleerd Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Geannuleerd Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Canada Canada - Islande Islande
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 2-5 Belgique Belgique
Haïti Haïti 0-1 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 0-0 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie - Georgie Georgie
Arménie Arménie 1-2 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 1-3 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Geannuleerd Iles Féroë Iles Féroë
Chypre Chypre 0-0 Moldavie Moldavie
Pays-Bas Pays-Bas 0-0 Belgique Belgique
Allemagne Allemagne 2-1 Ghana Ghana
Quatar Quatar Geannuleerd Argentine Argentine
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
Liberia Liberia 2-2 Lybie Lybie
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovénie Slovénie
Saint-Marin Saint-Marin 0-0 Andorre Andorre
Serbie Serbie 2-1 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Norvège Norvège 0-0 Suisse Suisse
Hongrie Hongrie 0-0 Grèce Grèce
Russie Russie 0-0 Mali Mali
Jordanie Jordanie 2-2 Nigéria Nigéria
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-2 Panama Panama
Haïti Haïti 1-1 Islande Islande
Guinée Guinée 0-1 Bénin Bénin
Maroc Maroc 2-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 0-0 Uruguay Uruguay
Ecosse Ecosse 0-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ukraine Ukraine 1-0 Albanie Albanie
Autriche Autriche 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 0-1 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Equateur Equateur
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau
Espagne Espagne 0-0 Egypte Egypte
Sénégal Sénégal 3-1 Gambie Gambie
Etats-Unis Etats-Unis 0-2 Portugal Portugal
Argentine Argentine Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 5-0 Zambie Zambie
Brésil Brésil 3-1 Croatie Croatie
Canada Canada - Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 1-1 Belgique Belgique
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten - Japan Japan
Grèce Grèce 0-0 Moldavie Moldavie
Mexique Mexique 2-0 Ghana Ghana
Maroc Maroc 5-0 Burundi Burundi
Nigéria Nigéria 2-0 Zimbabwe Zimbabwe
Egypte Egypte - Russie Russie
Irlande Irlande 1-0 Quatar Quatar
Iran Iran 3-1 Gambie Gambie
Andorre Andorre 0-1 Iraq Iraq
Liban Liban Uitg Soudan Soudan
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0-0 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-1 Curacao Curacao
Croatie Croatie - Grèce Grèce
Bulgarie Bulgarie - Macédoine Macédoine
Equateur Equateur 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Mexique Mexique 1-0 Australie Australie
Japon Japon 1-0 Islande Islande
Suisse Suisse 4-1 Jordanie Jordanie
République tchèque République tchèque 2-1 Kosovo Kosovo
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3-0 Serbie Serbie
Pologne Pologne 0-2 Ukraine Ukraine
Allemagne Allemagne 4-0 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 3-2 Sénégal Sénégal
Brésil Brésil 6-2 Panama Panama
Tadjikistan Tadjikistan Geannuleerd Palestine Palestine
Bulgarie Bulgarie 0-1 Montenegro Montenegro
Slovaquie Slovaquie 2-1 Malte Malte
Norvège Norvège 3-1 Suède Suède
Turquie Turquie 4-0 Macédoine Macédoine
Autriche Autriche 1-0 Tunisie Tunisie
Colombie Colombie 3-1 Costa Rica Costa Rica
Canada Canada 2-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Croatie Croatie 0-1 Belgique Belgique
Georgie Georgie 0-0 Roumanie Roumanie
Pays de Galles Pays de Galles 20:45 Ghana Ghana
Haïti Haïti 03/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Turquie Turquie 03/06 Kosovo Kosovo
Danemark Danemark 03/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Albanie Albanie 03/06 Israël Israël
Portugal Portugal 03/06 Irlande du Nord Irlande du Nord
Pays-Bas Pays-Bas 03/06 Algérie Algérie
Pologne Pologne 03/06 Nigéria Nigéria
Luxembourg Luxembourg 03/06 Italie Italie
Corée du Sud Corée du Sud 04/06 El Salvador El Salvador
Slovénie Slovénie 04/06 Chypre Chypre
Irlande du Nord Irlande du Nord 04/06 Guinée Guinée
Burundi Burundi 04/06 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Andorre Andorre 04/06 Liechtenstein Liechtenstein
Suède Suède 04/06 Grèce Grèce
Espagne Espagne 04/06 Iraq Iraq
France France 04/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
République tchèque République tchèque 05/06 Guatemala Guatemala
Mexique Mexique 05/06 Serbie Serbie
Angola Angola 05/06 Botswana Botswana
Biélorussie Biélorussie 05/06 Syrie Syrie
Georgie Georgie 05/06 Bahrein Bahrein
Canada Canada 06/06 Irlande Irlande
Argentine Argentine 06/06 Honduras Honduras
Belgique Belgique 06/06 Tunisie Tunisie
Arménie Arménie 06/06 Kazakhstan Kazakhstan
Etats-Unis Etats-Unis 06/06 Allemagne Allemagne
Panama Panama 06/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Angleterre Angleterre 06/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Quatar Quatar 06/06 El Salvador El Salvador
Brésil Brésil 07/06 Egypte Egypte
Liechtenstein Liechtenstein 07/06 Chypre Chypre
Danemark Danemark 07/06 Ukraine Ukraine
Kosovo Kosovo 07/06 Andorre Andorre
Maroc Maroc 07/06 Norvège Norvège
Equateur Equateur 07/06 Guatemala Guatemala
Chine Chine 09/06 Thailand Thailand
Biélorussie Biélorussie 09/06 Burkina Faso Burkina Faso
Argentine Argentine 10/06 Islande Islande
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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