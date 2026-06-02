0-1
|Date:
|02/06/2026 18:00
|Compétition:
|Match amical (Pays)
|journée:
|Match amical
|Stade:
|Stadion Rujevica
LIVE : La Belgique mène 1-0 contre la Croatie
Les Diables Rouges se préparent à disputer la Coupe du monde dans moins de deux semaines. Premier match amical contre la Croatie.
77' 8"
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75
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VANAKEN N'A PAS PU CONVERTIR SA TÊTE
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75
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LA BARRE POUR LA BELGIQUE CETTE FOIS.
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73
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Jérémy Doku
Matias Fernandez Pardo
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73
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Charles De Ketelaere
Romelu Lukaku
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73
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Lukaku va monter en même temps que Pardo.
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71
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Martin Baturina
Nikola Vlašić
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71
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Ivan Perisic
Nikola Moro
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71
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Petar Sucic
Andrej Kramaric
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71
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Josip Sutalo
Kristijan Jakić
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69
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Carte jaune pour Koni De Winter
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69
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Garcia a changé de tactique. Seys est passé à gauche et Meunier à droite en défense.
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68
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Nathan Ngoy
Hans Vanaken
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67
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Maxim De Cuyper
Brandon Mechele
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67
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Amadou Onana
Joaquin Seys
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67
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Alexis Saelemaekers
Koni De Winter
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67
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Kevin De Bruyne
Thomas Meunier
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67
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Cinq changements pour Rudi Garcia
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67
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Romelu Lukaku s'échauffe !
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64
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63
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Contrairement à la première période, la deuxième est beaucoup plus intense.
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62
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Carte jaune pour Ante Budimir
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62
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LA BARRE !!!!!! BUDIMIR AVAIT BATTU COURTOIS
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61
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Coup de coin pour la Croatie.
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60
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Petar Musa
Ante Budimir
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60
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Dominik Livaković
Dominik Kotarski
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59
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Josko Gvardiol
Marin Pongracic
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59
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Josip Stanisic
Marco Pasalic
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59
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Luka Modric
Mario Pasalic
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58
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Mateo Kovacic
Luka Sucic
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56
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52
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Doku fait du Doku. L'ailier a dribblé deux défenseurs et passé le ballon pour KDB. Le milieu de terrain n'a pas cadré sa frappe.
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51
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Faute de Theate sur Kovacic. Le Croate était sous pression dans son camp.
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49
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Carte jaune pour Charles De Ketelaere
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47
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On reprend avec cette deuxième période. Pas de changement pour Garcia.
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Mi-temps
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45+4
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Grosse contre-attaque des Diables. Saelemaekers récupère le ballon et s'appuie sur De Bruyne, qui lui remet dans la course. Malheureusement, la passe est un poil trop longue et l'action avorte.
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42
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Carte jaune pour Martin Baturina
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41
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Le portier belge a repoussé le tir de Luka Modric qui a tenté un extérieur du pied droit.
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41
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QUEL ARRÊT DE COURTOIS !!!!!!
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40
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Nouvelle frappe de Doku. Arrêté par le gardien.
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39
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Jérémy Doku a tenté de dribbler sur le côté gauche, l'ailier a centré vers la surface et le ballon a heurté De Cuyper. Tielemans n'avait plus qu'à conclure.
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38
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But de Youri Tielemans (Maxim De Cuyper)
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38
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BUUUUUUUUUUUT DE NOTRE CAPITAINE TIELEMANS
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32
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30
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Le coup-franc de De Cuyper passe au dessus !
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28
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Faute sur Doku !!!! Le Diable a été fauché juste en dehors de la surface.
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24
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Pause fraîcheur...
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23
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La Croatie fait tourner le ballon dans sa moitié de terrain.
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19
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Faute sur Tielemans. La Belgique a eu très chaud avec les combinaisons de la Croatie.
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17
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14
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Pas encore d'intensité dans cette rencontre.
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11
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Première grosse occasion de la Croatie. Modric a remonté le ballon jusqu'à la surface de Courtois. Petar a été servi, mais sa frappe passe au dessus de la barre.
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10
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Pas de faute sur De Ketelaere ! L'avant centre a perdu son duel.
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7
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Frappe de Doku. Facilement capté par le portier Croate
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5
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Kevin De Bruyne a pressé le gardien et Livakovic a paniqué et mal dégagé le ballon.
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3
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Dégagement un peu raté de Courtois. La Croatie met la pression.
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1
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C'est le début de la rencontre.
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1
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Croatie - Belgique: 0-0
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17:59
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