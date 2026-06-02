LIVE : La Belgique mène 1-0 contre la Croatie

75

VANAKEN N'A PAS PU CONVERTIR SA TÊTE



75

LA BARRE POUR LA BELGIQUE CETTE FOIS.



73

Jérémy Doku

Matias Fernandez Pardo





73

Charles De Ketelaere

Romelu Lukaku





73

Lukaku va monter en même temps que Pardo.



71

Martin Baturina

Nikola Vlašić





71

Ivan Perisic

Nikola Moro





71

Petar Sucic

Andrej Kramaric





71

Josip Sutalo

Kristijan Jakić





69

Carte jaune pour Koni De Winter





69

Garcia a changé de tactique. Seys est passé à gauche et Meunier à droite en défense.



68

Nathan Ngoy

Hans Vanaken





67

Maxim De Cuyper

Brandon Mechele





67

Amadou Onana

Joaquin Seys





67

Alexis Saelemaekers

Koni De Winter





67

Kevin De Bruyne

Thomas Meunier





67

Cinq changements pour Rudi Garcia



67

Romelu Lukaku s'échauffe !



64







63

Contrairement à la première période, la deuxième est beaucoup plus intense.



62

Carte jaune pour Ante Budimir





62

LA BARRE !!!!!! BUDIMIR AVAIT BATTU COURTOIS



61

Coup de coin pour la Croatie.



60

Petar Musa

Ante Budimir





60

Dominik Livaković

Dominik Kotarski





59

Josko Gvardiol

Marin Pongracic





59

Josip Stanisic

Marco Pasalic





59

Luka Modric

Mario Pasalic





58

Mateo Kovacic

Luka Sucic





56







52

Doku fait du Doku. L'ailier a dribblé deux défenseurs et passé le ballon pour KDB. Le milieu de terrain n'a pas cadré sa frappe.



51

Faute de Theate sur Kovacic. Le Croate était sous pression dans son camp.



49

Carte jaune pour Charles De Ketelaere





47

On reprend avec cette deuxième période. Pas de changement pour Garcia.



45+4

Grosse contre-attaque des Diables. Saelemaekers récupère le ballon et s'appuie sur De Bruyne, qui lui remet dans la course. Malheureusement, la passe est un poil trop longue et l'action avorte.



42

Carte jaune pour Martin Baturina





41

Le portier belge a repoussé le tir de Luka Modric qui a tenté un extérieur du pied droit.



41

QUEL ARRÊT DE COURTOIS !!!!!!



40

Nouvelle frappe de Doku. Arrêté par le gardien.



39

Jérémy Doku a tenté de dribbler sur le côté gauche, l'ailier a centré vers la surface et le ballon a heurté De Cuyper. Tielemans n'avait plus qu'à conclure.



38



But de Youri Tielemans (Maxim De Cuyper)





38

BUUUUUUUUUUUT DE NOTRE CAPITAINE TIELEMANS



32







30

Le coup-franc de De Cuyper passe au dessus !



28

Faute sur Doku !!!! Le Diable a été fauché juste en dehors de la surface.



24

Pause fraîcheur...



23

La Croatie fait tourner le ballon dans sa moitié de terrain.



19

Faute sur Tielemans. La Belgique a eu très chaud avec les combinaisons de la Croatie.



17







14

Pas encore d'intensité dans cette rencontre.



11

Première grosse occasion de la Croatie. Modric a remonté le ballon jusqu'à la surface de Courtois. Petar a été servi, mais sa frappe passe au dessus de la barre.



10

Pas de faute sur De Ketelaere ! L'avant centre a perdu son duel.



7

Frappe de Doku. Facilement capté par le portier Croate



5

Kevin De Bruyne a pressé le gardien et Livakovic a paniqué et mal dégagé le ballon.



3

Dégagement un peu raté de Courtois. La Croatie met la pression.



1

C'est le début de la rencontre.



1

Croatie - Belgique: 0-0



