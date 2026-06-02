"On a besoin de Romelu" : Youri Tielemans insiste sur l'importance de Lukaku

Buteur et capitaine face à la Croatie, Youri Tielemans a analysé la prestation de la Belgique et le nouveau système de Rudi Garcia.

Buteur contre la Croatie, Youri Tielemans est en pleine forme. Il sort d'une grosse saison avec Aston Villa, où il a gagné l'Europa League et marqué en finale. Le capitaine des Diables Rouges est revenu sur son but, le nouveau système de Rudi Garcia et la prestation de la Belgique après la rencontre au micro de la RTBF.

Il bénéficiait de plus de liberté dans ce nouveau système avec Kevin De Bruyne. "J'essaie d'être dans la surface, surtout dans le système où on sait que Kevin et moi sommes assez libres de rejoindre les attaques. Une fois que Jérémy a le ballon sur le côté gauche, tout peut arriver et j'essaie d'être là pour finir".

Du mal à débuter avec ce système

Les Diables découvraient cette nouvelle organisation tactique de Garcia avec trois défenseurs. "C'est la première fois qu'on le faisait, donc c'est normal qu'on ait dû trouver nos repères. On se cherchait et les automatismes n'étaient pas encore là. Au fil des minutes, on a su dérouler, se mettre à l'aise, trouver les espaces avec le ballon parce qu'on avait un peu de mal avec. Après la pause fraîcheur, on a su être meilleurs dans le match".

Cette pause a changé plusieurs choses dans le jeu. "L'entraîneur nous a dit de jouer un peu plus haut. Kevin et moi, on descendait trop bas pour prendre les ballons dans les pieds des défenseurs alors qu'il y avait des espaces un peu plus haut et ça ouvrait le jeu. Ça nous a fait du bien qu'on ait joué plus haut".

Aligné en défense centrale, Amadou Onana a marqué des points aux yeux de son capitaine. "Il était à l'aise, il a fait le ménage et je pense que c'est un poste qui pourrait lui convenir, mais je pense qu'il préfère quand même le milieu de terrain."



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"On a besoin de Romelu"

Tielemans a félicité Romelu Lukaku, qui a inscrit le deuxième but de la rencontre à la toute fin. "On a besoin de Romelu. On sait qu'il a eu une période très difficile. On essaie de le soutenir, on le sent très affûté, il a vraiment envie. On aura besoin de lui jusqu'au bout".