"Ce n'était pas mon meilleur match" : l'analyse lucide de Maxim De Cuyper après Croatie-Belgique

"Ce n'était pas mon meilleur match" : l'analyse lucide de Maxim De Cuyper après Croatie-Belgique
Photo: © photonews

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Maxim De Cuyper est revenu avec un bon sentiment sur la victoire contre la Croatie (0-2), même s'il reste également critique à propos de sa propre prestation.

"Je pense que nous retenons clairement un sentiment positif de la rencontre d'hier", a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi. À propos de lui-même, il a été clair : "Je pense que, sur le plan offensif, je n'ai certainement pas joué mon meilleur match, mais je suis évidemment habitué à évoluer dans ce système et c'est aussi celui qui me convient le mieux."

Qu'a-t-il pensé de cette défense à trois avec Amadou Onana aux côtés d'Arthure Theate et Nathan Ngoy ? "Je pense que, sur le plan défensif, nous étions effectivement très bien organisés en tant que groupe, compacts comme équipe. Je pense donc que nous pouvons regarder positivement la rencontre d'hier."

Maxim De Cuyper, le tireur de coup franc attitré ?

En première période contre la Croatie, les Diables Rouges ont obtenu un coup franc à un endroit intéressant. Kevin De Bruyne et Maxim De Cuyper se sont placés derrière le ballon et c'est finalement le joueur de Brighton qui a frappé.

Est-il désormais le numéro un sur papier ? "Je pense qu'à partir du moment où nous posons le ballon et que le mur est placé, nous discutons simplement de ce qui est le meilleur choix à ce moment-là", a souligné Maxim De Cuyper. "Nous avons tous les deux une bonne frappe. Et si le mur avait peut-être été positionné autrement, cela aurait peut-être été Kevin. C'est donc simplement une décision que nous prenons sur le moment."

Lire aussi… "L'un des pires matches de ma carrière" : ce joueur qui a fait vivre un cauchemar à Amadou Onana
Quand on lui a demandé si cela se jouait surtout entre lui et De Bruyne, De Cuyper a immédiatement nuancé. "Il y a certainement des joueurs désignés sur la feuille, mais je pense qu'il y a encore d'autres joueurs dans notre équipe qui ont aussi une bonne frappe. Mais comme je l'ai dit, si un autre joueur se sent bien à ce moment-là et demande à frapper, il a certainement aussi une chance de tirer", a-t-il conclu.

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