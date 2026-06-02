"Romelu est né pour marquer, même si..." : Rudi Garcia a recadré son attaquant

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Romelu est né pour marquer, même si..." : Rudi Garcia a recadré son attaquant

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La Belgique a souffert par moments face à la Croatie, mais Rudi Garcia a retenu la force collective de son groupe.

Pour son premier match de préparation avant la Coupe du monde, la Belgique s'est imposée 0-2 grâce à des buts de Youri Tielemans et Romelu Lukaku. Au-delà du résultat, Rudi Garcia a apprécié la manière dont ses joueurs ont réagi dans un système inédit pour une grande partie du groupe.

Le technicien français estime que la pause fraîcheur de la première période a joué un rôle important dans la rencontre via Het Laatste Nieuws. Elle lui a permis de corriger plusieurs détails tactiques qui posaient problème. "Nous avons bien travaillé dans ce système. La pause fraîcheur en première période nous a aidés, car elle nous a permis d'apporter deux ou trois ajustements tactiques. Nous avons souffert par moments, mais une équipe capable de souffrir sans encaisser de but possède une qualité. Tout le monde a défendu et nous n'avons pas concédé de grosses occasions, à l'exception de ce ballon sur la barre."

Des changements payants

Malgré les nombreux changements effectués au cours de la rencontre, le niveau de l'équipe est resté stable. "C'est un petit pas, mais un pas important. Nous sommes heureux d'avoir battu une équipe aussi forte. Ce qui me satisfait le plus, c'est le niveau affiché par l'ensemble du groupe. Après nos changements, nous n'avons pas perdu en qualité."

Pardo aurait pu marquer son premier but avec la Belgique...

Entré en cours de match, Romelu Lukaku a inscrit le deuxième but de la rencontre dans les arrêts de jeu. Mais le coach a regretté l'action d'avant, où son attaquant aurait pu faire un autre choix. "Romelu est né pour marquer. Même si je pense qu'il aurait pu mieux gérer l'action précédente et servir Matias Fernandez-Pardo. Est-ce que je lui ai dit ? Bien sûr ! Avec des joueurs de son niveau, il faut être exigeant. Mais il est bien monté au jeu et il a posé des problèmes à l'adversaire."

Le sélectionneur préfère garder les pieds sur terre malgré cette victoire encourageante. "Tout le monde est heureux pour lui, nous l'apprécions tous. Il faut garder les pieds sur terre. Il doit continuer à travailler avec le staff et poursuivre sa progression."

Lire aussi… "Il doit voir d'autres horizons" : Rudi Garcia change ses plans avec l'un de ses cadres

Les Diables Rouges affronteront la Tunisie le 6 juin et s'envoleront vers Seattle (États-Unis), où ils installeront leur camp de base pour la Coupe du monde.

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