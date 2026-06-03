Amadou Onana revient sur son repositionnement en défense centrale : "Je me sentais bien"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Amadou Onana revient sur son repositionnement en défense centrale : "Je me sentais bien"
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Amadou Onana a évolué au poste de défenseur central dans une défense à trois lors du match entre la Croatie et la Belgique (0-2) ce mardi. Une position inhabituelle pour le joueur d'Aston Villa, qui s'est exprimé en conférence à Tubize au lendemain de cette rencontre.

Amadou Onana a expliqué qu'il ne partait pas dans le total inconnu : "Ce n’est pas la première fois que j’évolue à ce poste. Bien sûr, je suis milieu de terrain, mais j’ai les qualités pour jouer défenseur central aussi. Je me sentais bien, j’étais à l’aise au ballon et peut-être que la sélection aura besoin de moi à ce poste pour la Coupe du monde. Le sélectionneur sait que je peux être utile à ce poste, même si j’ai encore beaucoup à apprendre."

"Pour une première répétition avec l’équipe nationale, je pense que c’était plutôt pas mal", a-t-il poursuivi en conférence de presse selon Sudinfo. "J’ai bénéficié de l’aide de brillants coéquipiers à mes côtés. Arthur et Nathan m’ont facilité la tâche, ils m’ont aidé à me sentir bien à cette position-là. Nathan, d’ailleurs, est un garçon prometteur, discret, travailleur et doté de qualités exceptionnelles."

Amadou Onana toujours prêt à changer de rôle pour les Diables 

Pourrait-il s'imposer en tant que défenseur central ? : "Je n’ai personnellement jamais douté de mes qualités. Après, évidemment, plusieurs coaches m’ont déjà parlé de cette possibilité. Cela a du sens, au vu de mon gabarit. Maintenant, je me sens très bien au milieu de terrain."

Sa position de prédilection reste en tout cas milieu de terrain, mais il est ouvert à toutes les possibilités pour aider l'équipe : "Je pense pouvoir devenir, un jour, l’un des meilleurs à cette position. J’ai cette ambition-là. Néanmoins, aujourd’hui, l’équipe nationale prime. Si je joue latéral droit et que l’on gagne la Coupe du monde, je serais tout aussi heureux. Cela n’a pas de réel impact. Je jouerai là où on a besoin de moi."

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