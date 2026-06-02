"On sait qu'on a tout un peuple derrière nous" : Nathan Ngoy prêt à assumer la pression du Mondial

Nathan Ngoy a apprécié la prestation des Diables Rouges contre la Croatie (0-2). Le défenseur belge a évoqué le système à trois défenseurs de Rudi Garcia et la Coupe du monde 2026 qui approche.

Pour sa deuxième titularisation avec les Diables Rouges, Nathan Ngoy a fait un bon match en Croatie. Aligné dans la défense à trois mise en place par Rudi Garcia, l'ancien du Standard de Liège a contribué au succès 0-2 de la Belgique. Le défenseur de Lille était satisfait de la prestation de l'équipe.

Une bonne prestation collective selon Nathan Ngoy

Ngoy était à l'interview avec la RTBF. "Je pense que globalement, on a fait une bonne prestation. On a eu des moments un peu difficiles, mais on a su rester solides. C'est la mentalité de l'équipe, on se bat tous les uns pour les autres. On gagne 0-2 contre une très belle équipe, donc c'est bien. Le plus important, c'est de passer ces moments difficiles. On sait qu'on a de la qualité technique chez nous. On peut marquer à tout moment et c'est ce qu'on a fait. Ceux qui sont rentrés nous ont fait beaucoup de bien. C'est une belle victoire collective, c'est de bonne augure pour la suite".

Ngoy a découvert ce que représente le fait d'évoluer aux côtés de joueurs comme Thibaut Courtois et Amadou Onana. Deux cadres de la sélection qui ont répondu présents. "Ce sont des joueurs de grande classe. Je suis très content de jouer avec eux. Je suis content d'être ici".

Le système à trois défenseurs, testé par Garcia pour cette rencontre, n'a pas posé de problème au groupe . Selon Ngoy, plusieurs joueurs avaient évolué dans cette organisation. "Comme je l'ai dit avant le match, tout le monde a déjà joué dans ce système-là. Ce n'est pas nouveau pour nous. Le plus important, c'était de bien se parler et de s'aider. On a encore un match et il va falloir tout donner."

"On est la Belgique , on se doit de faire le mieux possible"

Ngoy a évoqué son rêve de jouer le Mondial. Il garde les pieds sur terre mais il sait que tout le pays est derrière eux. "C'est un rêve, mais il faut rester calme. On n'y va pas pour rien. Il faut prester et bien représenter la Belgique. On est la Belgique, on se doit de faire le mieux possible. On sait qu'on a tout un peuple derrière nous. C'est bien d'avoir cette pression pour qu'on se bouge".



Lire aussi… "Romelu est né pour marquer, même si..." : Rudi Garcia a recadré son attaquant›

Le défenseur aura l'occasion de gagner du temps de jeu samedi contre la Tunisie. Arrivé à Lille l'été dernier, Ngoy n'a pas mis longtemps à se faire une place dans l'équipe. Il a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour trois buts et deux passes décisives.

Sa valeur marchande a explosé

Ses prestations dans le Nord n'ont pas laissé les observateurs indifférents puisque sa valeur marchande est passée de 3,5 millions d'euros à l'époque de son départ du Standard de Liège à 25 millions d'euros aujourd'hui au LOSC.