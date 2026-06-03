"Après le premier tour, il sera à 100%" : le kinésithérapeute de Romelu Lukaku optimiste pour le Diable Rouge

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Après le premier tour, il sera à 100%" : le kinésithérapeute de Romelu Lukaku optimiste pour le Diable Rouge
Photo: © photonews

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Le kinésithérapeute Lieven Maesschalck, qui a accompagné Romelu Lukaku dans sa longue rééducation, s'est exprimé à propos de l'état de forme du Diable Rouge au micro de Sudinfo.

Face à la Croatie ce mardi, Romelu Lukaku est monté au jeu à la 73e minute et a même marqué en fin de match. Une entrée importante pour le joueur, après plusieurs mois compliqués. Interrogé sur le retour du buteur belge, Lieven Maesschalck s’est montré positif.

"Il a eu un arrêt très difficile avec toutes les complications qu’il a connues. On a travaillé pour qu’il guérisse, qu’il se sente mieux et qu’il se remette en forme. Pour un joueur qui n’a pas joué depuis longtemps, ce n’est jamais simple. Mais avec sa volonté, son professionnalisme et son expérience, c’était possible. Il a très bien travaillé et il a tout fait pour être là. Il était vraiment motivé parce qu’il aime jouer pour l’équipe nationale. C’est un grand pro qui, quand il dit : on le fait, il le fait."

Lieven Maesschalck est confiant

"Il lui manque encore le rythme du match", a-t-il souligné. "Mais vous allez voir : encore deux semaines et, une fois que le premier tour de la Coupe du monde sera passé, il sera à 100 %. Il a l’expérience, il connaît l’importance d’un tournoi, il sait gérer la pression. Physiquement, il est encore capable de le faire. Pour moi, c’est le plus important."

Comme Rudi Garcia l'a expliqué à de maintes reprises, il faut y aller prudemment avec Big Rom. Lieven Maesschalck a tenu à le souligner également : "Il faut y aller progressivement. Vingt-cinq ou trente minutes, puis augmenter petit à petit. Si vous allez trop vite, vous risquez de le fatiguer. Il faut gérer cela intelligemment. Nous avons déjà procédé de cette manière avec Vincent Kompany à la Coupe du monde en Russie en 2018 pour qu’il soit prêt contre le Japon et puis le Brésil."

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