"L'un des pires matches de ma carrière" : ce joueur qui a fait vivre un cauchemar à Amadou Onana

Amadou Onana a joué en défense centrale avec la Belgique ce mardi soir. Un poste inhabituel pour lui, mais il a tout de même su s'adapter. Présent en conférence de presse à Tubize ce mercredi, il a été interrogé sur son joueur modèle dans l'axe de la défense.

Après avoir évoqué ses sensations au poste de défenseur central, Amadou Onana a été clair, il préfère évoluer au milieu de terrain : "Ce n’est pas un secret que je préfère jouer au milieu. J’ai entamé ma carrière au milieu de terrain. Mais je ne prendrai jamais pour acquis le fait d’être ici, de porter cet écusson et de jouer pour l’équipe nationale belge.

"Peu importe la position à laquelle le coach aura besoin de moi, je donnerai tout", a-t-il souligné en conférence de presse selon Sudinfo. "Pour aller loin dans une compétition comme la Coupe du monde, il faut mettre son ego de côté et tout faire dans l’intérêt du collectif. Et c’est ce que je vais essayer de faire."

Thiago Silva et Vincent Kompany, des modèles pour Amadou Onana

Il lui a ensuite été demandé quel était son modèle en défense centrale : "Personnellement, je dirais Thiago Silva. J’avais joué face à lui avec Lille contre Chelsea en Ligue des champions. J’avais évolué comme soutien d’attaque ce jour-là à Stamford Bridge, c’était l’un des pires matches de ma carrière. Mais Thiago Silva, quel monstre ! Et il avait déjà plus de trente ans à l’époque. Qu’est-ce que ça devait être à 26 ou 28 ans…"

Quand il lui a été demandé de choisir un Belge, il n'a pas hésité à citer Vincent Kompany : "J’ai un faible pour Vincent (Kompany). Parce que c’est quelqu’un qui a révolutionné cette position de défenseur en Belgique et qui a eu une carrière gigantesque. Si je peux avoir la moitié de ce qu’il a accompli dans sa carrière, je serais déjà très heureux. Neuf ans à City, c’est le top niveau. En Belgique, c’est évidemment LA référence."