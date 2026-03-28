Date: 28/03/2026 20:30
Compétition: Match amical (Pays)
journée: Match amical
Stade: Mercedes-Benz Stadium

Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match
Photo: © photonews

La première période n'était pas fort encourageante, mais les Diables Rouges ont accéléré en seconde et dominé les USA... dans un match particulièrement désagréable à suivre depuis son canapé.

Vous nous excuserez d'avance si ce résumé, par moments, s'avère confus : n'étant pas à Atlanta, nous avons, comme tous les téléspectateurs, été par moments particulièrement embrouillés par ce choix incompréhensible de maillots de la part des USA et des Diables Rouges, par moment impossibles à distinguer les uns des autres.

C'est d'autant plus confus que le match débute en partant dans tous les sens : Raskin envoie au-dessus (3e), Weah multiplie les raids sur le flanc d'un De Cuyper en difficulté. Lammens capte tranquillement un tir de Robinson (9e), Saelemaekers envoie une volée au-dessus (10e). Mais passée cette entame correcte des Diables, ce sera très compliqué.

McKenzie au bon souvenir du public belge 

Pulisic et McKennie se promènent en effet, que ce soit dans un entrejeu Onana-Raskin fort peu dominateur ou sur les flancs. Les corners se succèdent : Weston McKennie pensait avoir fait 1-0, mais Senne Lammens sort un arrêt phénoménal (17e).

Doku multiplie les raids sans trouver la dernière passe, et les USA se rapprochent du but : Balogun ne profite pas d'une perte de balle de Saelemaekers (31e), puis l'ex-Genkois Marc McKenzie est totalement seul au second poteau sur un corner pour faire un 1-0 logique (39e).



Un but qui a le mérite de piquer au vif des Diables un peu endormis : Jérémy Doku reprend ses accélérations de plus belle et offre, coup sur coup,  deux occasions solides à Kevin De Bruyne. C'est sur l'un des corners consécutifs qu'un second ballon parvient à Zeno Debast : de près de 30 mètres, l'ex-Mauve envoie une fusée que Turner ne parvient pas à suffisamment toucher (1-1, 45e). Il y a du mieux au moment de siffler la mi-temps. 

Les Diables trop forts pour les USA en seconde période 

La reprise se fait avec un Team USA porté vers l'avant, mais les missiles de Christian Pulisic, puis Timothy Weah manquent leur cible. Et, cynique, la Belgique en profite : Doku crochète, Saelemaekers surgit et met en retrait à Amadou Onana. Très en difficulté depuis le début du match, le Villain se rattrape en faisant 1-2 (53e). 

C'est le point de bascule : Turner doit sauver ses couleurs du break... mais un tir est dévié par la main de Ream, et un penalty est logiquement sifflé. De Bruyne le laisse à Charles De Ketelaere, qui transforme tranquillement (1-3, 59e). C'est la débandade, aggravée par des changements qui désorganisent encore plus le match. 

Parmi les entrants, il y a un certain Dodi Lukebakio : décalé côté droit par Meunier, il envoie une splendide frappe en lucarne pour faire 1-4 (68e). De quoi largement faciliter les débuts internationaux de Godts, De Cat et Ngoy, qui rentrent tous pour les vingt dernières minutes. Mika Godts offre d'ailleurs un superbe geste technique dès sa première touche de balle. 

La qualité belge, d'ailleurs, est de plus en plus évidente au fil des minutes face à des USA aux fraises : une nouvelle combinaison permet à Dodi Lukebakio de s'offrir un doublé (1-5, 82e). Une démonstration offensive dont il est difficile de tirer des leçons, au vu des 10 (!) changements autorisés de chaque côté. Youri Tielemans aura d'ailleurs manqué sa rentrée avec une grossière erreur qui offre le 2-5 à Patrick Agyemang (87e). Insuffisant pour que le bilan global soit très négatif pour des USA qui ont du chemin avant d'être prêts pour "leur" Mondial. Les Diables Rouges, eux, ont fait le plein de confiance !

Les compositions

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Etats-Unis Etats-Unis
Turner Matt 90' 6.0 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Weah Timothy 64' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tillman Malik 71' 6.8 -
  • Précision des passes: 25/27 (92.6%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Tessmann Tanner 64' 6.6 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Robinson Antonee A 64' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/32 (56.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ream Tim 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 73/78 (93.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Pulisic Christian 71' 6.0 -
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
McKenzie Mark 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 61/65 (93.8%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
McKennie Weston 70' 6.3 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/22 (54.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Johnny 45' 6.6 -
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
Plus de stats
Balogun Folarin 71' 6.0 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Trusty Auston 0'  
Roldan Cristian 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
Plus de stats
Reyna Giovanni 20' 6.1 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Pepi Ricardo A 19' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Aaronson Brenden 0'  
Berhalter Sebastian 26' 6.2 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
Plus de stats
Freeman Alex 26' 6.3 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Arfsten Max 26' 6.2 -
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Scally Joe 19' 6.1 -
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Morris Aidan 6'  
Freese Matt 0'  
Brady Chris 0'  
Schulte Patrick 0'  
 

Belgique Belgique
Lammens Senne 90' 6.7 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/15 (46.7%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis A 62' 8.19 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 5/5 (100%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 70' 6.6 -
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Onana Amadou 70' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Meunier Thomas A 70' 8.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Mechele Brandon 62' 7.0 -
  • Précision des passes: 32/33 (97%)
Plus de stats
Doku Jérémy 70' 7.4 -
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 3/8 (37.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 62' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 61' 7.3 -
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 70' 7.0 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Debast Zeno 62' 8.4 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 27/28 (96.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Theate Arthur 28' -
Witsel Axel 20' 6.6 -
  • Précision des passes: 14/14 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Tielemans Youri 20' 5.3 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
Plus de stats
Openda Lois 28' 5.6 -
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vandevoordt Maarten 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi ⚽ ⚽ 28' 9.0 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
De Winter Koni 28' 7.0 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Seys Joaquin 29' 6.7 -
Plus de stats
Stassin Lucas 0'  
Ngoy Nathan 28' 6.5 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
Plus de stats
Castagne Timothy 20' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
Plus de stats
De Cat Nathan 20' 6.1 8
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
Plus de stats
Godts Mika 20' 7.4 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Revivre Etats-Unis - Belgique
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22:37

La première période n'était pas fort encourageante, mais les Diables Rouges ont accéléré en seconde et dominé les USA... dans un match particulièrement désagréable à suivre...

présentation (du match)

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Les Espoirs de Gill Swerts affrontent l'Autriche ce vendredi. Un match qui, contrairement à celui des Diables, n'est pas amical !

Match amical (Pays)

 Match amical
Panama Panama - Mexique Mexique
Chine Chine 2-2 Ouzbékistan Ouzbékistan
Ouzbékistan Ouzbékistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexique Mexique 4-0 Islande Islande
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Chypre Chypre 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Quatar Quatar Annulé Serbie Serbie
Moldavie Moldavie 0-2 Lituanie Lituanie
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Annulé Arménie Arménie
Georgie Georgie 2-2 Israël Israël
Chypre Chypre 0-1 Biélorussie Biélorussie
Hongrie Hongrie - Israël Israël
Brésil Brésil 1-2 France France
Colombie Colombie 1-2 Croatie Croatie
Iran Iran 1-2 Nigéria Nigéria
Bénin Bénin Annulé Palestine Palestine
Guinée Guinée 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorre Andorre
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-1 Panama Panama
Autriche Autriche 5-1 Ghana Ghana
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0-4 Egypte Egypte
Lybie Lybie 0-0 Niger Niger
Grèce Grèce 0-1 Paraguay Paraguay
Algérie Algérie 7-0 Guatemala Guatemala
Angleterre Angleterre 1-1 Uruguay Uruguay
Suisse Suisse 3-4 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Norvège Norvège
Espagne Espagne 3-0 Serbie Serbie
Maroc Maroc 1-1 Equateur Equateur
Argentine Argentine 2-1 Mauritanie Mauritanie
Corée du Sud Corée du Sud 0-4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Ecosse Ecosse 0-1 Japon Japon
Hongrie Hongrie 1-0 Slovénie Slovénie
Etats-Unis Etats-Unis 2-5 Belgique Belgique
Haïti Haïti 29/03 Tunisie Tunisie
Mexique Mexique 29/03 Portugal Portugal
Arménie Arménie 29/03 Biélorussie Biélorussie
Colombie Colombie 29/03 France France
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Annulé Iles Féroë Iles Féroë
Allemagne Allemagne 30/03 Ghana Ghana
Quatar Quatar Annulé Argentine Argentine
Serbie Serbie 31/03 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Espagne Espagne 31/03 Egypte Egypte
Norvège Norvège 31/03 Suisse Suisse
Russie Russie 31/03 Mali Mali
Ecosse Ecosse 31/03 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Autriche Autriche 31/03 Corée du Sud Corée du Sud
Angleterre Angleterre 31/03 Japon Japon
Pays-Bas Pays-Bas 31/03 Equateur Equateur
Sénégal Sénégal 31/03 Gambie Gambie
Maroc Maroc 31/03 Paraguay Paraguay
Etats-Unis Etats-Unis 01/04 Portugal Portugal
Argentine Argentine Annulé Guatemala Guatemala
Argentine Argentine 01/04 Zambie Zambie
Brésil Brésil 01/04 Croatie Croatie
Mexique Mexique 01/04 Belgique Belgique
Mexique Mexique 22/05 Ghana Ghana
Irlande Irlande 28/05 Quatar Quatar
Mexique Mexique 31/05 Australie Australie
Suisse Suisse 31/05 Jordanie Jordanie
Allemagne Allemagne 31/05 Finlande Finlande
Etats-Unis Etats-Unis 31/05 Sénégal Sénégal
Croatie Croatie 02/06 Belgique Belgique
Pays-Bas Pays-Bas 03/06 Algérie Algérie
Mexique Mexique 04/06 Serbie Serbie
France France 04/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Belgique Belgique 06/06 Tunisie Tunisie
Angleterre Angleterre 06/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Brésil Brésil 06/06 Egypte Egypte
Etats-Unis Etats-Unis 07/06 Allemagne Allemagne
Angleterre Angleterre 10/06 Costa Rica Costa Rica
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