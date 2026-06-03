"Il a pratiquement réalisé le match parfait" : Marc Wilmots a adoré la prestation d'un Diable Rouge

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il a pratiquement réalisé le match parfait" : Marc Wilmots a adoré la prestation d'un Diable Rouge

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L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a salué la prestation de Nathan Ngoy dans la défense à trois mise en place par Rudi Garcia.

Marc Wilmots a apprécié la prestation des Diables Rouges face à la Croatie. L'ancien sélectionneur de la Belgique, aujourd'hui directeur sportif du Standard de Liège, s'est montré très élogieux envers Nathan Ngoy (ancien du Standard).

"Pratiquement réalisé le match parfait"

Titularisé dans la défense à trois de Rudi Garcia, le joueur de Lille a livré une bonne prestation pour sa deuxième apparition dans le onze de départ des Diables. "Il a pratiquement réalisé le match parfait. Il n'a commis aucune erreur et n'a aucun problème de relance" d'après Wilmots sur la RTBF.

Marc Wilmots apprécie beaucoup le jeu de Nathan Ngoy

L'ancien attaquant pense que le défenseur a les qualités pour évoluer dans un système avec trois défenseurs centraux. Selon lui, son profil correspond aux demandes de ce type d'organisation. "Au Standard, j'avais vu qu'il avait cette capacité d'aller rechercher en un contre un et de faire monter la défense, de jouer haut. Donc, pour ça, il faut des profils de joueurs qui passent parfaitement. Et là, il a passé les paliers facilement à Lille."

Garcia mise plus sur la solidité collective, même si ça peut se faire au détriment du spectacle. "On va moins produire que ce qu'on produisait avant. Maintenant, tout ça est une question d'équilibre et c'est l'entraîneur qui mettra ça en place."

Aucune défaite sur les 12 derniers matchs

Lire aussi… "On sait qu'on a tout un peuple derrière nous" : Nathan Ngoy prêt à assumer la pression du Mondial
Pour l'instant, les choix de Garcia portent leurs fruits. Depuis la défaite 3-1 contre l'Ukraine en barrage de Ligue des nations, la Belgique n'a plus connu la défaite. es Diables Rouges ont enchaîné huit victoires et quatre matchs nuls durant cette période. Une dynamique positive que la sélection espère prolonger face à la Tunisie (6 juin à Bruxelles) avant de s'envoler pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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