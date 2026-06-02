"Les jeunes sont très à l'écoute": Thibaut Courtois apprécie la nouvelle génération de Diables Rouges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Les jeunes sont très à l'écoute": Thibaut Courtois apprécie la nouvelle génération de Diables Rouges

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Thibaut Courtois n'a pas manqué ses retrouvailles avec la Belgique. Pour son grand retour, le gardien a fait le job.

Thibaut Courtois a réussi son retour avec les Diables Rouges. Le gardien belge n'avait plus porté le maillot de la sélection depuis octobre 2025 et la rencontre face au Pays de Galles. Freiné par plusieurs blessures ces derniers mois, il avait manqué les matchs contre les États-Unis et le Mexique ainsi que plusieurs rendez-vous importants avec le Real Madrid. Il a retrouvé sa place avec une clean sheet à la clé.

Le portier belge était satisfait de retrouver ses sensations, via Het Laatste Nieuws. "Ça fait plaisir d'être tout de suite bien entré dans le match. Et c'est bien de garder sa cage inviolée, même si Luka Modric l'a moins bien pris sur le banc (rire). C'était une bonne rencontre contre un adversaire de qualité. Un beau test pour nous. Nous avons changé de système, eux aussi."

Courtois n'a pas eu de mal avec cette défense à trois

La Belgique évoluait avec défense à trois, un système qui n'a pas surpris Courtois. "Sous Roberto Martinez, nous avons joué avec trois défenseurs derrière, donc pour moi ce n'était pas nouveau. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, peut-être un peu plus. Mais nous avons travaillé ce système ces derniers jours et je trouve que nous l'avons bien appliqué."

Le gardien a apprécié l'attitude des plus jeunes joueurs durant ce rassemblement. "Les jeunes sont très à l'écoute et ont envie d'apprendre. De notre côté, les plus expérimentés essayons d'embarquer tout le monde avec nous. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe. C'est un bon début."

Lukaku monte en puissance

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Courtois a eu quelques mots pour Romelu Lukaku. "C'est bien que Romelu ait marqué contre un adversaire aussi solide. Quand il a de l'espace, il est très dangereux et il est puissant pour conserver les ballons. Lorsqu'il se sent bien, il est très important pour l'équipe. Il est très motivé et très positif. Il a envie d'aider le groupe après une année difficile."

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