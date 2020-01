Coup dur pour Manchester United : Paul Pogba encore absent plusieurs semaines !

Manchester United attend toujours le retour de Paul Pogba. Ce ne sera pas pour tout de suite, a confirmé Ole Gunnar Solskjaer ...

Que se passe-t-il avec Paul Pogba ? Absent depuis trois mois pour une blessure à la cheville, le champion du monde français avait fait son retour durant les fêtes, montant au jeu face à Watford et Newcastle United. Depuis, il a manqué les rencontres à Burnley et face à Arsenal. Ole Gunnar Solskjaer a révélé la raison de cette nouvelle absence : une rechute.

Paul Pogba, annonce son entraîneur via Skysports, "ressent un inconfort à la cheville et sera absent plusieurs semaines". Un coup dur pour Manchester United qui ne peut décidément que trop peu compter sur son meneur de jeu cette saison, et ce alors que les rumeurs de départ (et les déclarations tapageuses de Mino Raiola) se multiplient.