Liverpool songe à Adama Traoré pour éventuellement remplacer Sadio Mané

Adama Traoré a été l'une des sensations de la saison en Premier League. L'ailier hispano-malien est le joueur qui a réussi le plus de dribbles parmi les cinq grands championnats européens. Sa vitesse, sa technique et sa puissance lui ont également permis d'inscrire 6 buts et de donner 7 assists.

De telles performances ont évidemment attiré les regards des plus grands. Ainsi la BBC indique ce jeudi matin que Wolverhampton et Liverpool sont actuellement en négociation au sujet d'un transfert du puissant attaquant. La valeur marchande du joueur de 24 ans est actuellement estimée à 26 millions d'euros. Adama Traoré est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Wolves. Mais il a déjà indiqué ne pas être contre un départ. De leur côté, les Reds veulent anticiper un éventuel départ de Sadio Mané.