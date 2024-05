Une bonne nouvelle pour... Zeno Debast ? Une grosse décision a été prise au Sporting Portugal après le 20e titre

La bonne nouvelle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu : le Sporting Portugal est devenu champion pour la 20e fois de son histoire, ce dimanche, en profitant de la défaite de Benfica sur la pelouse de Famalicão.

Dans le club de la capitale portugaise, la saison prochaine est désormais le sujet majeur. L'avenir de l'entraîneur, Ruben Amorim, également.

Celui qui aurait donné son feu vert pour l'arrivée de Zeno Debast était annoncé sur le départ, en fin de cycle après avoir remporté le titre avec le Sporting. Il n'en sera rien.

Approché par plusieurs clubs anglais, selon les informations de la presse italienne, le T1 du Sporting Portugal aurait décidé de rester en place. Une bonne nouvelle pour Zeno Debast ?

Ruben #Amorim has decided to stay at #Sporting next season. He had been approached by some english clubs, but he wants to continue his project at #SportingCP. #transfers