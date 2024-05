Une porte se referme en Premier League pour Will Still après son départ de Reims

La semaine dernière, le Stade de Reims a annoncé sa séparation avec Will Still. L'entraîneur belge doit désormais se trouver un nouveau club.

Après près de deux saisons en tant que T1, Will Still ferme la porte du Stade de Reims. Les récents résultats du coach ainsi que des désaccords avec la direction n'ont pas joué en sa faveur.

Pour sa première expérience dans une équipe de Ligue 1, Will Still a impressionné et attiré les regards. Si la direction a décidé de ne pas le prolonger, c'est aussi parce qu'il est cité dans d'autres clubs depuis plusieurs mois.

Possédant également la nationalité anglaise, Will Still plait beaucoup en Angleterre. Il a été cité de manière plutôt insistante du côté de West Ham, que David Moyes devrait quitter en fin de saison.

Still n'a jamais caché son admiration pour les Hammers. Entraîner en Angleterre serait un énorme pas dans sa carrière et lui permettrait de se rapprocher d'une partie de sa famille.

Il semblerait néanmons que s'il part entraîner outre-Manche, ça ne sera pas au sein du club londonien. Selon les informations du Guardian et plus récemment AS, West Ham va engager Julen Lopetegui. L'Espagnol aurait déjà signé son contrat.