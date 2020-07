Kevin De Bruyne Ballon d'Or : fantasme ou vraie possibilité ?

Une nouvelle prestation de grande classe signée Kevin De Bruyne commence à faire surgir ce débat entre supporters (belges, principalement) : le Diable Rouge peut-il soulever le Ballon d'Or en fin de saison ?

Le meilleur joueur (offensif) de Premier League

Une chose est sûre : cette saison, personne ne dirige mieux le jeu de son équipe que Kevin De Bruyne à Manchester City. Sur le plan individuel, aucun joueur, pas même au sein de l'armada d'un Liverpool champion avec plus de 20 points d'avance, n'a été plus important : 11 buts, 17 passes décisives. Le Diable Rouge n'est qu'à 3 assists du record détenu par Thierry Henry.

Ce jeudi, face à des champions en titre méconnaissables, KDB a confirmé son statut de meilleur joueur de Premier League ; si les Reds ont survolé collectivement le championnat, De Bruyne devrait leur chiper le trophée de Player of the Year sans trop de suspens ...

🥇 Man of the Match, @ManCity’s Kevin De Bruyne

📌 Scored & assisted in same PL match for fifth time this season

📌 Most PL goal involvements this season – 28 (11 goals, 17 assists)

📌 4 shots, 1 on target

📌 5 chances created (most in game) pic.twitter.com/qYDSABFdFS — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 2, 2020

... Et du monde ?

Si la domination de Kevin De Bruyne en Angleterre est évidente, elle doit être remise en perspective avant de clamer que le Diable Rouge mérite potentiellement un Ballon d'Or : rien qu'en Allemagne, Thomas Müller, sacré champion (au contraire de KDB), compte 21 passes décisives et a battu le record d'un certain ... De Bruyne (époque Wolfsbourg). Il trône en tête du classement des passeurs décisifs dans les cinq grands championnats, sans que son nom soit évoqué pour un éventuel Ballon d'Or.

⚽ 34 buts en 31 matchs de championnat

✅ Meilleur buteur du championnat

✅ Meilleur joueur du championnat

🏆 Vainqueur du championnat



Quelle saison de Robert Lewandowski 👌👏💥 pic.twitter.com/mFxzbHrvzd — Docteur Sport (@SportDocteur) June 28, 2020

Son équipier Robert Lewandowski, lui, est régulièrement cité parmi les favoris à la succession de Lionel Messi : si Cristiano Ronaldo a longtemps soulevé le trophée sur base de statistiques hallucinantes, "Lewa" et ses 19 buts en 2020 (49 sur la saison), plus que n'importe qui jusqu'ici, est un candidat clair.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo toujours là

Il faudra naturellement compter avec les deux inamovibles extraterrestres : Messi et CR7 ne sont pas prêts à laisser un deuxième joueur après Luka Modric les priver de leur titanesque duel, désormais à distance. Le Portugais a semblé s'éloigner du Ballon d'Or en signant en Serie A, traditionnellement moins considérée ces dernières saisons, mais file vers les titres de champion d'Italie et de meilleur buteur.

Quant à Messi, chacun de ses matchs depuis la reprise rappelle qu'il est sur une autre planète ; malheureusement pour l'Argentin, le Barça est dans une mauvaise passe. Reste que gagner la Liga n'a jamais constitué un facteur nécessairement décisif pour l'obtention du Ballon d'Or ... Les chiffres (Messi compte 22 buts et 18 passes décisives cette saison, plus que KDB) le seront. Tout comme la Ligue des Champions ...

Gagner la Ligue des Champions sera un must

En cette année 2020 chamboulée par le coronavirus, les prestations en championnat risquent d'être moins importantes encore qu'habituellement et tous les regards seront fixés sur le fameux "Final 8" de Ligue des Champions au moment de déterminer le meilleur joueur du monde. Déjà bien embarqué avec Manchester City après la victoire 1-2 au Bernabeu, KDB peut éliminer le Real Madrid au retour et écarter, notamment, un Karim Benzema que certains voient s'immiscer dans la course au Ballon d'Or.

Sans Euro 2020, et en sachant pertinemment que la seconde partie de l'année civile est toujours moins considérée au moment des votes, la C1 sera un facteur déterminant. Si Lionel Messi slalome jusqu'en finale et offre la Coupe aux grandes oreilles au Barça, son septième Ballon sera presque inévitable ; si Robert Lewandowski continue sur sa lancée fantastique (11 buts en 6 matchs de C1 !) et sacre le Bayern, il sera indiscutable également. Même CR7, s'il parvient à refaire de l'Europe son terrain de jeu, reste en course. C'est à Lisbonne que tout se jouera, et Kevin De Bruyne, malgré tout notre chauvinisme, est encore loin d'amener un premier Ballon d'Or à la Belgique ...