Un ancien Diable Rouge prévient le Club de Bruges : "S'ils font ça, c'est perdu d'avance"

Une équipe italienne commençant le match retour avec un score favorable de 3-2...Bruges aura assurément du fil à retordre ce mercredi. En effet, les Italiens sont des maîtres dans l'art de ralentir un match. Johan Walem le sait, lui qui a joué pendant des années en Serie A.

L'ancien Diable Rouge Johan Walem explique que le Club de Bruges va affronter quelque chose demain à quoi ils ne sont pas habitués. "Les Italiens feront toujours tout pour gagner", déclare Walem dans Het Laatste Nieuws. Il a en effet joué à l'Udinese, Parme, Turin et Catane.

Les équipes italiennes savent comment faire perdre du temps à l'adversaire. C'est ancré dans leur culture footballistique. "Ils provoqueront et joueront la comédie. Cela fait partie de leur jeu. A la fin, il ne s'agit que de gagner."

"Dans la vie, c'est pareil : il y a toujours beaucoup de 'spectacle'. Ils se comportent ainsi, s'habillent ainsi, parlent ainsi. Et jouent aussi ainsi."

Walem sait donc parfaitement comment le Club de Bruges doit aborder ce match. "Avec les Italiens, vous devez toujours être prudents et très attentifs", explique-t-il. "Mon conseil pour le Club est très simple : jouer son propre jeu et se concentrer uniquement là-dessus."

"Et pas sur les Italiens, car alors il ne feront que se rendre plus nerveux. S'ils commencent à s'agiter, ils ont déjà perdu d'avance. Ils doivent s'adapter. Et ne pas jouer de la même manière qu'eux, car ça ne leur correspond pas."