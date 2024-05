Un jeune Belge star montante de Ligue 1 : "Il sera amené à être titulaire"

Malick Fofana a quitté La Gantoise cet hiver pour l'Olympique Lyonnais. Le jeune ailier de 19 ans commence à attirer l'attention.

Ce lundi, la Ligue 1 a vécu un match d'une intensité rare entre le Lille OSC et l'Olympique Lyonnais. Dans les rangs des Gones, un jeune Belge a de nouveau fait parler de lui : Malick Fofana.

Monté au jeu à la 67e minute de la rencontre, Fofana a marqué un quart d'heure plus tard et a lancé la victoire de son équipe, qui l'a finalement emporté sur le score de 3-4.

Malick Fofana, star montante de Ligue 1

Pour Fofana, il s'agit du 2e but en 2 matchs de la part de l'ancien de La Gantoise. Le 3e en 5 matchs. Même s'il n'a pas encore gagné sa place de titulaire, il commence à sérieusement pointer le bout de son nez.

Son entraîneur, Pierre Sage, a été très élogieux à son égard au micro d'Amazon Prime. “Je suis très content de son évolution, c’est un jeune qui ne fait pas de bruit du tout et qui vient à l’entraînement pour travailler et progresser. Les récompenses qu’il a viennent valider ce travail. Il ne se plaint jamais de son temps de jeu, et maintenant on attend de lui qu’il continue à faire ça de manière régulière.”

Son coéquipier Corentin Tolisso est lui aussi conquis. “C’est un très bon joueur. Je lui ai dit après le match que c’était mérité pour lui car il fait vraiment de bons entraînements. Il est récompensé, il grappille du temps de jeu petit à petit et un jour il sera amené à être titulaire, c’est une certitude.”