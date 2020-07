🎥 L'assist de Neuer, la boulette de Hradecky: le 50e but de la saison de Robert Lewandowski

Le Bayern tient son triplé et Robert Lewandowski a, évidemment, participé à la fête.

L'attaquant polonais était resté bloqué à 49 buts à l'issue du championnat, il a mis à profit la finale de la Coupe d'Allemagne pour atteindre la barre des 50 buts sur une saison pour la première fois de sa carrière. Et il a même fait mieux puisqu'il a doublé la mise en fin de rencontre.

Il avait pourtant laissé le soin à David Alaba et Serge Gnabry de faire la différence, mais un il a triplé la mise par un but gag. Servi par un impressionnant coup de botte de Manuel Neuer, Robert Lewnadowski n'a pas hésité: contrôle et demi-volée. Lukas Hradecky, surpris, s'est un peu loupé.