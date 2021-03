Leipzig perd des plumes à domicile !

Leipzig a perdu des plumes au mauvais moment dans la course au titre de champion d'Allemagne.

Le Bayern s'est imposé ce samedi sur la pelouse du Werder, Leipzig devait faire de même ce dimanche à domicile dans le choc de cette 25ème journée de Bundesliga contre Francfort.

Malheureusement, les joueurs de Nagelsmann ont perdu deux points précieux, ce qui les repousse à 4 points du champion en titre bavarois. Pourtant, en tout début de seconde période, Emil Forsberg a ouvert le score (46', 1-0).

Mais à la 61ème minute, l'ancien joueur de STVV Kamada a égalisé pour les visiteurs. Plus rien ne sera marqué malgré une pression de tous les instants, Leipzig ne trouvera plus le chemin des filets et reste donc à 4 points du Bayern. Francfort est quant à lui bien installé à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions.