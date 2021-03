🎥 Zlatan Ibrahimovic craque et fond en larmes en conférence de presse

En forme avec le Milan AC malgré ses 39 ans, le géant suédois est sorti de sa retraite internationale.

Zlatan Ibrahimovic est de retour avec la sélection suédoise, moins de cinq ans après son dernier match et l'annonce de sa retraite internationale.

A 39 ans et du haut de ses 116 sélections, Ibra était sans surprise à la conférence de presse de la Suède.

Un moment plein d'émotions pour l'attaquant qui a fondu en larmes après une question au sujet de sa famille et son fils de 3 ans : "Ce n’est pas une bonne question. J'ai laissé Vincent qui pleurait mais ça va. Cette période m’éloigne de ma famille et ce n’est pas une chose facile. Si vous avez deux enfants qui pleurent à chaque fois que vous les quittez, c’est difficile. Je suis humain, mais si vous me demandez, je suis le meilleur du monde", a ensuite plaisanté Zlatan, comme on a plus l'habitude de l'entendre.