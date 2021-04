Marquinhos déçu : "Trop d'équipes sont venues s'imposer chez nous cette saison"

Le Paris Saint-Germain a chuté au Parc des Princes contre Lille (0-1) et se retrouve désormais à trois points des Dogues qui prennent le large en tête de la Ligue 1.

À l'issue de la rencontre, Marquinhos a livré un constat très lucide et a pointé du doigt les mauvais résultats à domicile cette saison des Parisiens. "C'est décevant, à chaque fois qu'on perd, on dit la même chose. On a pris un but et ils ont pris petit à petit la confiance et on n'a pas réussi à marquer. Il y a plein d'équipes qui sont venues à Paris et qui se sont imposées", a lâché le capitaine parisien au micro de Canal+ après la 5ème défaite du PSG au Parc des Princes en Ligue 1 cette saison.

"Il faut se mettre dans de meilleures conditions. C'est notre point négatif cette saison. On a eu des hauts et des bas, ça s'est beaucoup enchaîné. Il y a beaucoup de joueurs qui revenaient des sélections. Il ne faut pas tout jeter, il y a encore de belles choses à faire. Le prochain match est l'un des plus importants pour nous, il faut déjà se mettre à niveau", a conclu Marquinhos.