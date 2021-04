🎥 Premier League : Leeds United se reprend face à Sheffield United

Auteur de trois matchs sans succès avant la trêve internationale, les troupes de Marcelo Bielsa devaient se reprendre ce samedi lors de la réception de Sheffield United dans le cadre de la 30e journée de Premier League.

Leeds United s'est relancé ce week-end face à Sheffield United. La venue de lanterne rouge à Elland Road devait être l'occasion parfaite pour renouer avec la victoire et c'est ce qu'ont fait les Peacocks.

Harrison a ouvert la marque pour les locaux sur un service de Raphinha (12e), 1-0. Toutefois, les visiteurs égaliseront juste avant la pause via Osborn (45e+2), 1-1. En début de seconde période, les Peacocks reprendront les commandes de la rencontre grâce à un but contre son camp de Jagielka (49e), 2-1. Le score n'évoluera plus. Avec cette victoire, Leeds passe provisoirement dixième. Sheffield United reste dernier.