Unai Simon revient sur son énorme bourde: "Je l'ai regardée 6 ou 7 fois"

Le gardien de l'Espagne a été moqué par le monde entier à la suite de sa bourde contre la Croatie.

A l'occasion des 8es de finale de l'Euro, le gardien de l'Espagne Unai Simon (24 ans, 11 sélections) a réalisé une erreur incroyable sur le premier but encaissé face à la Croatie (5-3 a.p.). Une bourde incompréhensible pour le portier de l'Athletic Bilbao.

"Je me suis fait du mal et j'ai décidé de regarder l'action 6 ou 7 fois. Et je ne peux toujours pas l'expliquer. Je n'ai pas été gêné par le soleil, le ballon a juste filé... On peut le voir, je tente de contrôler mais je me rate... juste comme ça. C'est un accident", a répondu le joueur de la Roja ce mercredi en conférence de presse.