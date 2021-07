Le RFC Seraing s'incline à Courtrai pour son retour au sein de l'élite

Ce samedi, Seraing se déplaçait au Stade des Éperons d'or pour y affronter le KV Courtrai.

Pour son retour au sein de l'élite, Seraing affrontait Courtrai au Stade des Éperons d'or ce samedi. Jordi Condom avait décidé de titulariser d'entrée de jeu le nouveau venu Youssef Maziz arrivé en prêt cette semaine en provenance de Metz. Pour le reste, on retrouve les titulaires habituels.

Côté courtraisien, D'Haene faisait son retour dans le onze de Luka Elsner par rapport au partage contre Lille la semaine dernière.

© photonews

Le round d'observation aura duré un peu moins de vingt minutes avec un premier tir cadré signé Marius Mouandilmadji (20e). Juste après, Seraing obtiendra la première grosse occasion de la partie. Poaty distillera un centre sur la tête de Mansoni qui remisera sur Mouanddilmadji, mais le numéro 10 ne parviendra pas à pousser le cuir au fond (21e). Courtrai réagira mais la défense sérésienne parviendra à garder le zéro à l'image de cet arrêt de Dietsch devant Chevalier et ce ballon sauvé devant la ligne par Boulenger et son genou (27e). Mais les Kerels pousseront et Chevalier parviendra à tromper le dernier rempart sérésien (31e), 1-0.

Les Métallos auront une nouvelle opportunité juste avant la pause mais leur buteur placera le ballon à côté (45e+2).

© photonews

En début de seconde période, Courtrai aura une nouvelle opportunité avec un tir puissant de Moreno, mais celui-ci filera à côté (53e). Les Kerels tenteront d'aller planter ce deuxième goal tandis que Seraing subira et aura du mal à retrouver un second souffle. Outrez un coup-franc cadré de Maziz (75e), les troupes de Jordi Condom auront eu du mal à inquiéter des Kerels bien en place et plus expérimentés. Les locaux obtiendront un penalty en fin de rencontre après une faute de Nadrani sur Selemani. Ce dernier se fera justice en le transformant (89e), 2-0. Le score ne bougera plus.

© photonews

Pour son retour au sein de l'élite, Seraing s'incline. Les Métallos devront engranger de l'expérience au fur à mesure des rencontres, mais devront aussi se renforcer s'ils veulent parvenir à se maintenir. Le groupe actuel est trop restreint à l'exemple du banc où n'était présent aucun joueur offensif.

Courtrai : Ilic, D'Haene, Rougeux, Derijck, Radovanovic, Badamosi (Gueye 64e), Palaversa, Vandendriessche (Hermann 90e), Selemani (Fixelles 90e), Moreno (Ocansey 63e), Chevalier (Jonckheere 73e)

Seraing : Dietsch, Marsoni, Faye, Boulenger (Cissé 76e), Nadrani, Poaty (Kilota 66e), Maziz, Lahssaini (Pierrot 80e), Bernier, Jallow, Marius