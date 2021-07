Courtrai heureux de prendre les trois points devant son public : "Plus de cran et d'envie"

Courtrai a pris la mesure de Seraing (2-0) ce samedi lors de la première journée de D1A.

Poussé par ses 3.300 supporters, Courtrai a battu Seraing ce samedi au Stade des Éperons d'or. Les Kerels ont ouvert le score via Teddy Chevalier en première période avant de voir Selemani doubler la mise sur penalty en toute fin de rencontre.

© photonews

"Il était important de gagner ce premier match à domicile et de bien commencer la saison. Ensuite, il y aura deux matchs difficiles contre l'Antwerp et Genk, il était donc important de prendre ces trois premiers points", a confié Teddy Chevalier à l'issue de la rencontre. "D'un point de vue personnel, c'était aussi une bonne chose de marquer pour la première fois depuis mon retour. Ces derniers mois ont été difficiles, surtout sans le public. C'était un grand plaisir de jouer à nouveau devant les fans aujourd'hui", a souligné l'attaquant français.

© photonews

Le rôle du douzième homme n'est plus à prouver. "C'est agréable de jouer à nouveau avec le public. Surtout pour moi, après quelques mois de blessure, c'est un sentiment agréable. Tu as juste plus de cran et d'envie. Si vous mettez une belle action sur le tapis, les supporters vous poussent en avant. Vous avez besoin de ça dans le football professionnel", a déclaré Kristof D'Haene. "Je pense que nous avons fait notre travail ce soir. Contre une équipe qui vient de D1B, ce n'est jamais facile. Mais les trois points sont restés ici. C'était une victoire bien méritée. Nous devons construire sur cette base", a conclu le back gauche.