Luka Elsner fier de ses troupes : "La mentalité était là, des joueurs ont fini avec la tête explosée"

Courtrai a facilement pris la mesure du RFC Seraing (2-0) ce samedi soir lors de la première journée de la saison 2021-2022.

Courtrai n'a jamais semblé inquiété contre Seraing lors de la première journée de la nouvelle saison. Les Kerels ont marqué en première période via Chevalier avant de doubler la mise en fin de partie grâce à un penalty tranformé par Selemani.

"Le match ne s'est pas gagné forcément sur l'aspect tactique et technique. La mentalité était là et des joueurs ont fini avec la tête explosée : de la grinta et de l'envie au niveau du collectif. Les gars se battent sur chaque ballon puis il y a l'experience et la façon de contrôler le match. Je suis également content de la rigueur défensive et de cette clean-sheet. J'ai un groupe soudé qui a été récompensé", a confié Luka Elsner à l'issue de la rencontre avant d'évoquer les fans de retour au stade.

"Il y avait une bonne connection avec les supporters. Avec le douzième homme, ce n'est pas la même équipe car la dynamique change complètement. Nous remportons la première rencontre, toujours très bien de débuter la nouvelle saison. Mais il reste encore beaucoup de travail car c'est le commencement d'un nouvel exercice. J'attends encore des renforts pour avoir une certaine concurrence", a conclu l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise et d'Amiens.