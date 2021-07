Benjamin Boulenger après la défaite de Seraing : "On découvre la D1A"

Pour son retour au sein de l'élite, le RFC Seraing s'est incliné au Stade des Éperons d'or contre Courtrai (2-0). Les Métallos ont eu du mal à bousculer des Kerels bien en place.

Le RFC Seraing retrouvait la première division belge vingt-cinq ans plus tard. Mais les Métallos se sont inclinés face à des Courtraisiens bien plus expérimentés pour leur retour en Jupiler Pro League. "C'est notre premier match de la saison et on découvre la D1A. On avait de bonnes intentions, mais on a affronté une bonne équipe en face qui était forte dans les duels et qui avait plus d'expérience. On apprend et on essaiera de faire mieux au prochain match", a confié Benjamin Boulenger à l'issue de la rencontre.

Les troupes de Jordi Condom ont eu une voire deux occasions mais Courtrai n'a pas semblé fort inquiété lors de cette première journée de D1A. "Ils avaient la possession du ballon mais on n'a pas été déméritant car on a tout donné. Au fil des rencontres, on va engranger de l'expérience, grandir et progresser. Courtrai nous a montrés la différence entre une équipe de D1A et de D1B. On n'est pas loin de ce qu'il faut pour être au niveau", a conclu le défenseur central.